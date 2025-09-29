Jakupović: Možemo pobjeđivati u kontinuitetu, a jedino Dinamo odskače kvalitetom

Podijeli :

NK Osijek

Nogometaši Osijeka svladali su Goricu (1:0) i u 8. kolu ostvarili prvu ovosezonsku gostujuću pobjedu.

Jedini pogodak postigao je Arnel Jakupović koji je prekinuo golgeterski post i zaslužio titulu protagonista 8. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige.

“Konačno se i meni otvorilo i jako sam sretan zbog toga. Još sam sretniji kada uzmemo u obzir činjenicu da nam je taj pogodak donio vrijednu pobjedu na uobičajeno teškom gostovanju. U tom slučaju nije bitno tko će zabiti, najvažnija su tri boda”, rekao je Arnel Jakupović za službenu stranice lige kojem će pogodak protiv Gorice nedvojbeno utjecati na samopouzdanje u nadolazećim utakmicama.

“Mi napadači živimo od golova i zato mi je bilo važno probiti led. Tijekom priprema sam bio u dobroj golgeterskoj formi, a onda me je ozljeda malo poremetila i zato mi je drago da sam zabio Gorici. Ove sezone stvaramo puno prilika i zato je bitno da u završnici budemo puno mirniji nego u nekim prijašnjim utakmicama. I u Gorici smo stvorili puno prilika, a eto zabili taj jedan pogodak. Vjerujem da ćemo biti efikasniji. Puno smo pričali o tome, analizirali, u jednom trenutku smo došli do zaključka da suradnja u završnici može i mora biti puno bolja. I već protiv Gorice se to potvrdilo, akcija uoči mog pogotka je bila stvarno jako lijepa, a Šopov je u situaciji kad bi mnogi pucali sjajno asistirao i olakšao mi posao.”

Uopćeno je razmišljanje da je igra osječke momčadi ove sezone puno bolja od rezultata:

“Osjećaj je takav i među nama, dobro djelujemo kao momčad, ima puno automatizma u našoj igri, stvaramo puno prilika, ali, na našu žalost, to ne uspijemo svaki put materijalizirati. Uzet ću samo primjer utakmice u Puli protiv Istre 1961 u prošlom kolu… Po stvorenim izrazitim prilikama već smo do poluvremena trebali voditi 4:0, a na kraju smo poraženi. Puno smo promašivali i to nas je koštalo bodova i puno boljeg plasmana na prvenstvenoj ljestvici. Moramo učiti iz pogrešaka i biti mirniji u završnici.”

Osječani u svakom slučaju traže povratak na vrh prvenstvene ljestvice:

“Sve se može promijeniti za nekoliko kola, naravno pod uvjetom da nastavimo pobjeđivati u kontinuitetu, a uvjeren sam da možemo. U ovom trenutku jedino Dinamo odskače kvalitetom, igrom i rezultatima, mi ćemo nastojati rasti svakom novom utakmicom i stvoriti preduvjete visokog plasmana. Utakmica protiv Gorice je dokaz da smo na pravom putu, uspjeli smo pokazati kvalitetu i karakter, bili dobri u razdoblju igre kad je trebalo sačuvati rezultat i ostvariti pobjedu. U svakoj utakmici moramo biti maksimalno angažirani i onda će naša kvaliteta sigurno doći do izražaja.”

Arnelovi osobni ciljevi su sasvim jasni:

“Naravno da je prva želja da me zaobiđu ozljede, a onda da postignem više golova nego prošle sezone i upišem što je moguće više asistencija jer mi napadači uglavnom tako pomažemo momčadi. Vjerujem da je ovaj pogodak dobar početak.”