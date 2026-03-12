Istra dovela novog napadača, došao je iz Messijevog kluba. Karijeru je započeo u Barceloni

Podijeli :

NK Istra 1961 u četvrtak poslijepodne predstavila je novog napadača. Riječ je o 19-godišnjem Allen Obando, koji je u pulski klub stigao na posudbu do kraja sezone iz Inter Miami CF.

Mladi napadač karijeru je započeo u ekvadorskom klubu Barcelona SC, odakle je prije godinu dana prešao u američki klub. Tijekom 2025. godine u Major League Soccer dobio je ograničenu minutažu – upisao je šest nastupa, od čega je jednom bio u početnoj postavi. U ukupno 154 minute provedene na terenu postigao je jedan pogodak.

Obando je već debitirao i za Ecuador national football team. Prvi nastup za reprezentaciju upisao je 22. ožujka 2024., a dosad je skupio dva nastupa u nacionalnom dresu.

Dolazak novog napadača prokomentirao je Istrin sportski direktor Saša Bjelanović.

“Allen je jedan od najtalentiranijih mladih igrača u Ekvadoru, čiije je dobre nastupe u prvenstvu Ekvadora i mladih nacionalnih selekcijama zapazio Inter Miami te ga doveo u svoje redove.

Igra na poziciji centralnog središnjeg napadača, a krase ga izuzetna snaga te čvrstina i pokretljivost. Izrazito je moćan u igri glavom i ima izražen požrtvovni momčadski i duh. Njegovim dolaskom osnažujemo konkurenciju na poziciji centralnog napadača te dobivamo opciju više za igranje u različitim sustavima.”