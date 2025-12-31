Insajder: Barcelona se uključila u borbu za Mlačića, bit će to velika bitka

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Talijanski novinar Matteo Moretto, specijaliziran za transfere i zbivanja na nogometnom tržištu, ponajviše u Barceloni, Atlético Madridu i Real Madridu, krajem godine gostovao je u emisiji La Pizarra de Quintana na Radio MARCA-i.

Tom je prilikom govorio o planovima vodećih španjolskih klubova, a posebnu pažnju posvetio je Barceloninoj transfernoj politici, s naglaskom na obrambenu liniju.

Prema Morettu, Barcelona intenzivno traži rješenja za jačanje obrane zbog velikog broja ozljeda i izostanaka. Među imenima koja se razmatraju spomenuo je i 18-godišnjeg stopera Hajduka Branimira Mlačića, za kojeg su Katalonci već pokazali interes. Ipak, naglasio je da realizacija tog posla nije nimalo laka jer se za mladog hrvatskog braniča zanimaju i drugi europski velikani, poput Intera i Borussije Dortmund. Barcelona pritom paralelno razmatra kratkoročna rješenja za zimski prijelazni rok te dugoročnije opcije za ljeto.

Mlačić je ove sezone dobio priliku u prvoj momčadi Hajduka i maksimalno je koristi. Povjerenje mu je ukazao trener Gonzalo Garcia, ponajprije nakon teške ozljede Marina Skelina, još jednog mladog stopera splitskog kluba.

🚨🚨🌕| NEW: Barcelona are interested in 18-year-old Hajduk Split centre-back Branimir Mlačić, but signing him will be difficult. [@MatteMoretto] 🇭🇷🔵🔴 pic.twitter.com/FJ3g2HUA23 — Managing Barça (@ManagingBarca) December 31, 2025

Talentirani branič nedavno je produžio ugovor s Hajdukom do ljeta 2029. godine, a posebno se ističe u igri glavom, što potvrđuju i statistički podaci. Iako već pokazuje visoku razinu, pred njim je još mnogo prostora za napredak u ostalim segmentima igre.

Rođeni Trogiranin prve je nogometne korake napravio u akademiji NK Trogir 1912., a s 11 godina preselio se na Poljud, gdje je prošao sve mlađe uzraste Hajduka.