HNS pomaknuo termin Hajdukove utakmice u Kupu

Koprivnica je prolaz osigurala pobjedom 1:0 protiv Pitomače, čime je izborila dvoboj sa Splićanima na svom terenu. Za razliku od ostalih utakmica koje su na rasporedu 10. rujna, Hajdukov susret pomaknut je na 24. rujna, objavio je HNS.

Rijeka, branitelj naslova, igrat će protiv zagrebačkog Maksimira, člana Treće NL Centar. Maksimir je u prvom kolu nakon produžetaka svladao Jadran iz Poreča 3:2. Dinamo Zagreb snage će odmjeriti s Dinamom iz Predavca, također članom Treće NL Sjever, koji je plasman izborio gostujućom pobjedom 5:3 protiv Bedema.

Svi Parovi šesnaestine finala SuperSport Hrvatskog kupa:

Dinamo Predavac – Dinamo Zagreb

Koprivnica – Hajduk

Maksimir – Rijeka

Vukovar – Cibalia

Graničar Kotoriba – Slaven

Neretva – Istra

Uljanik – Osijek

Libertas – Gorica

Varteks – Šibenik

Dugo Selo – Lokomotiva

Solin – Rudeš

Gaj Mače – Varaždin

Kurilovec – Oriolik

Slavonija – BSK

Radnik Križevci – Mladost Ždralovi

Karlovac 1919 – Belišće