Hajduk stopirao odlazak Karačića u Osijek?

Ovog ponedjeljka trener Hajduka Gonzalo Garcia obavio je prozivku igrača za nastavak sezone, u koju splitski klub ulazi s velikim ambicijama.
Zaostatak od samo jednog boda za vodećim Dinamom daje razlog za optimizam, ali i potrebu za širokim igračkim kadrom u borbi za naslov.
Zbog toga su na Poljudu, čini se, odlučili zadržati Frana Karačića. Iako je njegov menadžer nedavno najavio posudbu u Osijek kako bi branič dobio više minuta i povećao šanse za odlazak na Svjetsko prvenstvo s Australijom, iz Osijeka za tportal poručuju da o tom transferu nemaju nikakvih saznanja.
Jutarnja prozivka potvrdila je da Hajduk i dalje ozbiljno računa na 29-godišnjeg braniča, koji je prošlog ljeta stigao iz Lokomotive za 200.000 eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!