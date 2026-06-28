Hajduk se nastavlja pojačavati za rani početak sezone: Predstavili novog igrača

Riječ je o 25-godišnjem središnjem veznom igraču naglašeno obrambenih zadataka, koji po potrebi može igrati i kao zadnji vezni. Visok je 185 centimetara, dešnjak je, a prema Transfermarktu mu se vrijednost procjenjuje na oko 800 tisuća eura, dok mu je najviša tržišna vrijednost bila milijun eura u lipnju 2023. godine.

Sportski direktor Hajduka Robert Graf opisao je novog igrača. “Zadovoljstvo nam je što se Alberto del Moral priključio našoj momčadi. Riječ je o vrlo discipliniranom i taktički potkovanom igraču s izraženim obrambenim kvalitetama. Profil je igrača koji će nam donijeti intenzitet i ravnotežu u sredini terena.

U njemu dobivamo iskustvo, profesionalizam te raznovrsnost u različitim taktičkim pristupima. Trenutačno je u fazi gdje će mu trebati malo vremena kako bi dosegao punu formu i idealno stanje, ali uvjereni smo da će postati vrlo važan igrač u sezoni koja je pred nama”, rekao je Graf.

Španjolac je istaknuo da se došao dokazati. “Prvi dojmovi su jako dobri, osjeća se da je Hajduk veliki klub, jedva čekam upoznati ljude i nositi ovaj dres. Došao sam se tu dokazati i postati član Hajdukove obitelji. Gledao sam neke utakmice, upoznali smo se s određenim stvarima, razgovarao sam s ljudima iz kluba i iskreno sam oduševljen od prve minute.

Zato sam se odlučio doći ovdje, sretan sam što mogu pomoći momčadi i stručnom stožeru. Obično igram na poziciji zadnjeg veznog, ali dostupan sam za sve što trener traži od mene“, rekao je prilikom potpisa ugovora.

Alberto del Moral rođen je 20. srpnja 2000. u Villacanasu u Španjolskoj. Nogometni put započeo je u mlađim kategorijama Union Adarve i CD Villacanas, a 2017. prelazi u omladinsku školu Cordobe, gdje počinje njegov ozbiljniji razvoj i prvi seniorski koraci kroz drugu momčad, a zatim i prvu ekipu.

U sezoni 2020./2021. priključen je prvoj momčadi CordobeF, nakon čega odlazi u Villarreal, gdje je igrao za drugu momčad, a seniorski debi upisao 2022. godine. Za Cordoba CF ukupno je odigrao 47 službenih utakmica, dok je za drugu momčad Villarreal CF nastupio 97 puta.

U ljeto 2024. prelazi u Real Oviedo, za koji je odigrao 12 utakmica, a potom je vraćen na posudbu u Cordoba CF, gdje je nastavio s nastupima u protekloj sezoni prije nego što je ostvario transfer u Hajduk.