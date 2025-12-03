Hajduk objavio demantij: ‘Klub nema kredit u iznosu od 10 milijuna eura’

Hajduk je na društvenoj mreži X objavio da klub trenutno nema kredit.
“Germanijak je objavio netočne informacije. Hajduk nema kredit u iznosu od 10 milijuna eura niti je za isti kredit jamac Grad Split”, piše Hajduk Authentic.
U medijima se pojavila informacija da Hajduk planira prodati Rokasa Pukštasa za osam milijuna eura kako bi osigurao važan prihod.
Također, pojavila se i tvrdnja da klub mora vratiti kredit od deset milijuna eura, kratkoročnu pozajmicu za koju je jamac grad Split, no Hajduk je tu informaciju demantirao.
#HajdukAuthentic Germanijak je objavio netočne informacije. Hajduk nema kredit u iznosu od 10 milijuna eura niti je za isti kredit jamac Grad Split.
— HNK Hajduk Split (@hajduk) December 3, 2025
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!