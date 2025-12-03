Hajduk objavio demantij: ‘Klub nema kredit u iznosu od 10 milijuna eura’

Nogomet 3. pro 202510:30 0 komentara
HNK Hajduk Split

Hajduk je na društvenoj mreži X objavio da klub trenutno nema kredit.

“Germanijak je objavio netočne informacije. Hajduk nema kredit u iznosu od 10 milijuna eura niti je za isti kredit jamac Grad Split”, piše Hajduk Authentic.

U medijima se pojavila informacija da Hajduk planira prodati Rokasa Pukštasa za osam milijuna eura kako bi osigurao važan prihod.

Također, pojavila se i tvrdnja da klub mora vratiti kredit od deset milijuna eura, kratkoročnu pozajmicu za koju je jamac grad Split, no Hajduk je tu informaciju demantirao.

