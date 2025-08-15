Gorit će Rujevica: Rijeka rasprodala cijeli stadion za derbi s Dinamom

Podijeli :

NK Rijeka

Rijeka i Dinamo u subotu od 21 sat igraju prvi veliki derbi ove sezone u 3. kolu SuperSport HNL-a, a Rujevica je za tu utakmicu rasprodana, potvrdili su Riječani na društvenim mrežama.

Rijeka derbi dočekuje nakon prolaska irskog Shelbournea u kvalifikacijama za Europa ligu, čime je osigurala skupinu Konferencijske lige.

U prvenstvu je dosad svladala Slaven Belupo i remizirala s Osijekom, dok Dinamo ima dvije pobjede – protiv Osijeka i Vukovara.

Kolo je otvoreno remijem Vukovara i Istre (1:1) u Vinkovcima. Sutra od 18:15 igraju Lokomotiva i Gorica, a u nedjelju slijede dvoboji Varaždin – Osijek i Hajduk – Slaven Belupo.