Goran Tomić više nije trener Istre

Slaven Belupo upisao je pobjedu nad Istrom rezultatom 2:1 u susretu šestog kola SuperSport HNL-a. Gosti su poveli u 21. minuti golom Advana Kadušića, no domaćin je ubrzo preokrenuo – Josip Mitrović izjednačio je u 33., a pobjednički pogodak postigao je Ilija Nestorovski u 77. minuti.

Tomićev posao dodatno je otežala prodaja četvorice ključnih igrača – Matea Lisice, Morisa Valinčića, Lovre Majkića i Giorgija Gague – dok se nova pojačanja još nisu dokazala.

Ovim putem zahvaljujemo treneru, kao i cijelom stručnom stožeru, na dosadašnjoj suradnji i profesionalnosti. Sretno u nastavku!”, objavio je istarski klub.

“Goran Tomić više nije glavni trener seniorske ekipe NK Istra 1961. Gospodin Tomić je zeleno žute preuzeo u lipnju ove godine te nakon priprema, momčad poveo u šest prvenstvenih utakmica, uz ostvarenih trenutnih pet bodova.

Slaven je tako stigao do devetog boda u sezoni, dok je Istra ostala na pet. Ova utakmica bila je i oproštajna za trenera Gorana Tomića, kojem je to bio posljednji nastup na klupi pulskog kluba.

Uz to, momčad su pogodile ozljede, bolesti i nesigurnost tijekom prijelaznog roka, što je dodatno usporilo uigravanje ekipe. Iako se očekivalo da će reprezentativna stanka donijeti stabilnost, Istra je nakon pauze upisala poraz od Slaven Belupa.

Sljedeći izazov očekuje ih u utorak, 16. rujna, kada će u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog kupa igrati protiv niželigaške Neretve, a zasad nije poznato tko će voditi momčad u tom susretu.

Goran Tomić preuzeo je Istru 1. srpnja, naslijedivši Gonzala Garciju koji je otišao u Hajduk. U svom drugom mandatu na klupi pulskog kluba ostvario je jednu pobjedu, dva remija i tri poraza. Podsjetimo, Istru je vodio i 2016. godine, kada je u 18 utakmica zabilježio pet pobjeda, šest neriješenih susreta i sedam poraza.

Svoju trenersku karijeru započeo je u Šibeniku, rodnom gradu, a od 2013. do 2016. godine radio je u kineskim klubovima. Najveći trag ostavio je kao trener Lokomotive, koju je vodio od prosinca 2017. do siječnja 2021., a s kojom je 2020. nastupio u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

U ožujku 2021. preuzeo je Rijeku, s kojom je završavao sezonu na trećem i četvrtom mjestu. Posebno se istaknula njegova prva sezona na klupi Rijeke, kada je u 14 kola nadoknadio velikih 14 bodova zaostatka za tada trećeplasiranom Goricom i izborio plasman u Europu.

Istra je prošle sezone ostvarila zapažen rezultat u SuperSport HNL-u – do europskih kvalifikacija dijelio ju je samo jedan bod zaostatka za Varaždinom, koji je završio četvrti.