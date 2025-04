Gattuso čestitao Bobanu na novoj ulozi, pa dodao: Ne možemo se žaliti, dobili smo sav zarađeni novac!

Podijeli :

Robert Matić, Miro Gabela/hajduk.hr

Hajduk u 30. kolu SuperSport HNL-a gostuje kod Varaždina, a utakmica je na raspored sutra od 18.45. Nakon teško izborenog boda protiv Lokomotive na Poljudu, ‘bijeli‘ su pali na drugo mjesto s 55 osvojenih bodova i zaostaju samo bod iza vodeće Rijeke, dok je Dinamo trećeplasirana momčad domaćeg prvenstva s 49 bodova.

Dan prije super bitne utakmice pred medije u Splitu sjeo je Hajdukov trener Gennarao Gattuso.

Kako komentirate dolazak Zvonimira Bobana u Dinamo?

“Čestitao sam mu na novoj ulozi. Igrao sam s njim u Milanu. Veliki je igrač, legenda svjetskog i europskog nogometa. Jako je inteligentan, obavljao je funkcije u UEFA-i i FIFA-i. To mi je prijatelj i želim mu sve najbolje.”

Tko će braniti u Varaždinu?

“Branit će Silić ili Kalinić.”

Kakvo je stanje s momčadi uoči gostovanja u Varaždinu?

“Žaper već duže vrijeme ne igra, mora nastaviti raditi. Zadnja tri tjedna trenira u kontinuitetu, nije imao sreće s ozljedama. Kako se vrati u ritam tako se dogodi lakša ozljeda. Sigur ima problema s ramenom, ali će biti brzo s nama. Mislim da će biti spreman za Istru. Mlakar ima problem s kvadricepsom, a Biuka još muči pubična kost.”

Hajduk je ove sezone izgubio u Varaždinu, nema dvojbe da će biti teško?

“Njihovi krilni napadači su nezgodni, imaju tehniku, brzinu, brane se čovjek na čovjeka. U prvoj utakmici na njihovom terenu smo zasluženo izgubili, nisu nam dali disati. Drugo poluvrijeme na Poljudu zadnji put je bilo identično. Imaju brze igrače pa nas očekuje slična i teška utakmica.”

Predsjednik je govorio o financijiskim poteškoćama, a dotaknuo se i vašeg statusa…

“Stvarno ne znam je li pravo vrijeme za nešto izgovoriti. Ako šutiš netko će ti kazati zašto šutiš, ako progovoriš onda će ti prigovoriti za to. Nije se reklo ništa novo. To je javna tajna koju zna cijeli grad. Mi imamo naš cilj koji se zna. Igramo za nešto važno i to nam je jedini fokus. Na nama je čvrsto vjerovati u ono što radimo i ostvarimo ciljeve. Mogu kazati da sve plaće uredno dolaze svima. Tako da se nemamo što žaliti. Znamo da su financijski problemi tu, ali su plaće tu svaki mjesec. Postoje klubovi u kojima kasne plaće i oni se imaju pravo žaliti, a nama je sve uredno i nemamo se pravo žaliti.”

Što očekujte od izravnih rivala za naslov?

“Ne očekujem ništa, samo da moja momčad odigra dobru utakmicu i dođe do pobjede. Ne mogu se baviti time što rade drugi. Normalno da želim da Rijeka i Dinamo izgube, ali bavim se svojom momčadi i kako da izvučem najbolje od nas.”