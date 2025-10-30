Je li Koprivnica ‘tradicionalno neugodna’ za Hajduk? Evo što kažu brojke zadnjih godina

Momčad Gonzala Garcije u Koprivnicu dolazi u sjajnoj formi s čak šest uzastopnih pobjeda u svim natjecanjima, dok Slaven pod vodstvom Marija Gregurine nakon poraza od Dinama na Maksimiru (4:1) bilježi dvije prvenstvene pobjede, jedan remi i prolazak u Kupu.

Karačić za SK: Hajduk je previše rotirao, ali na kraju sretno prošao! Garcia je daleko najbolji stranac u HNL-u

U hajdukovim navijačkim krugovima gostovanje u Koprivnici uvijek se smatra neugodnim, no statistika ide na ruku Splićanima. Naime, na sjeveru Hrvatske nisu izgubili gotovo četiri godine.

Posljednji poraz datira iz 31. listopada 2021., kada je Slaven slavio 3:2 pogocima Marina Laušića, Ivana Krstanovića i Mihaela Mlinarića, dok su za Bijele zabijali Marko Livaja i Stipe Biuk. Taj poraz ujedno je bio i posljednja utakmica Jensa Gustafssona na klupi Hajduka.

Od tada je Hajduk osam puta gostovao u Koprivnici, upisavši šest pobjeda i dva remija. Dva remija došla su odmah nakon tog poraza, što znači da Splićani u nedjelju stižu s nizom od šest uzastopnih pobjeda nad Slavenom Belupom.

Hoće li doći i do sedme, ostaje za vidjeti, ali jedno je sigurno – očekuje nas zanimljiv dvoboj u kojem se ni Gregurina ni Garcia neće libiti napasti jedan drugoga.