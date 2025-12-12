Garcia: Vidjet ćete sutra hoće li igrati Livaja, a slučajnost je da imamo dva boda u posljednje tri utakmice

Podijeli :

Nogometaši Hajduka u subotu od 17:45 gostuju kod Lokomotive u Zagrebu u sklopu 17. kola SHNL-a. Splićani bi eventualnom pobjedom, barem privremeno, preuzeli vrh ljestvice ispred Dinama, koji u nedjelju igra protiv Slaven Belupa u Koprivnici.

Utakmicu je na konferenciji za medije najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia i u uvodu odgovorio na pitanje hoće li igrati Marko Livaja:

“Nikad ne pričam o sastavu. Možda bude promjena. Što se tiče Marka, ne znam, vidjet ćete sutra. Nekad kažem nešto, ali to je u specifičnim situacijama. Inače, nemam običaj pričati tko je u prvih 11.”

Na pitanje je li vrijeme da Bamba i Hugo Guillamon krenu od prve minute odgovorio je:

“Moguće. U posljednje tri utakmice osvojili smo dva boda. Mogli smo imati dva boda više protiv Varaždina, a i protiv Dinama. Utakmica u Rijeci je bila loša, nismo bili ‘svoji’. Protiv Varaždina smo zaslužili pobjedu, a da smo svladali Dinamo ne bi nitko mogao ništa reći. Bez obzira što smo u prvom poluvremenu mogli gubiti 1:0 ili 2:0.”

Tko će umjesto Šarlije?

“On je nosio iskustvo, to je istina. Vidjet ćemo tko će ga promijeniti, razmislit ćemo. Šarlija ima određenih problema, ali putovat će s nama, bit će s momčadi jer to želi. Neće sigurno igrati, ali bit će s nama. “

Što kažete na Lokomotivu?

“Lokomotiva igra dobro. To je momčad koja je ofenzivna, žele napadati i respektiram njihovu ideju nogometa. U mojim očima zaslužili su više bodova, ali to je nogomet. Nekad stvari dođu s vremenom, ali ovise o raznim parametrima. Uvijek netko ima manje bodova nego što se čini da zaslužuju. Lokomotiva zaslužuje više, mi također…”

Što se događa s Brunom Durdovom i Franom Karačićem?

“Durdov je dosta napredovao. Vidim ga iz dana. Ima odličan mentalitet. Radi jako naporno, dosta ulaže u sebe. Pričali smo dosta s njim, on u mojoj glavi zaslužuje veću minutažu, ali spletom okolnosti to se nije još dogodilo. Za mene je on bolji nego što je to bilo ranije. Fokusiran je, želi pomoći momčadi, igrati lijevo ili desno. Ima kvalitetu, znamo da je vrlo mlad. Mora biti strpljiv, što nije bio na početku, ali mi smo tu da pomognemo. Karačić je bio starter, zadovoljni smo njegovim pristupom, ali imamo na toj poziciji igrača poput Hodaka koji je mlađi i za ono što želimo igrati je dobar. Ali, to ne znači da se stvari ne mogu promijeniti za tri-četiri tjedna.”

Lokomotiva je bez pobjede dva mjeseca…

“Oni znaju igrati s jačima. Gledao sam neke njihove protekle utakmice, zaslužili su neku pobijediti. Sigurno je i njima lakše igrati s jačim momčadima. Za njih su ovo utakmice bez pritiska, mladi igrači, fizički snažni…”

Tri boda nameću se kao imperativ za prekid loše serije?

“Nisu najbolji protivnik da se vadiš. Znam da smo sličnu seriju imali u prvoj četvrtini prvenstva, isto smo zaredali tri utakmice bez pobjede, a potom pobijedili Lokomotivu. Kada se već pogledaju te utakmice, mislim da smo protiv Dinama odigrali bolje na Poljudu nego na Maksimiru, bez obzira što smo remizirali. Dosta toga utječe na ishod utakmice. Po meni je slučajnost da imamo dva boda u posljednje tri utakmice.”

Dojam je da momčad ne šutira dovoljno izvan šesnaesterca?

“To je do karakteristika igrača. Imamo Ikera koji ima odličan šut, ali i odličan asistent. U igri postoje situacije kada je bolje šutirati i obratno. Statistički smo u top dvije-tri momčadi po broju udaraca, ali možemo šutirati više i moramo. Napadamo s dosta igrača.”

Ima li Silić kvalitetu da bude reprezentativna jedinica?

“Rekao sam prije tri mjeseca da mora raditi, napredovati i da za mene on može biti prvi golman Hajduka. To je i pokazao. Radi jako dobro, a ako nastavi i dalje tako može i više od toga. Kada pogledam njega danas i prije pet mjeseci napredovao je.”

Može li Hajduk biti jesenski prvak?

“Nismo favoriti za prvaka, to je istina. Vidjeli ste koliko Dinamo snage ima u momčadi. Igraju Europu, to je nekad problem prebaciti se s jednog natjecanja na drugo. Nije lako igrati dvije utakmice, događaju se krize, ali neće igrati Europu do kraja sezone. Oni imaju kvalitetu pobijediti u svakoj utakmici, ali i mi imamo priliku pobjeđivati. Svatko ima probleme i mora se fokusirati na sebe, a ne na druge”, zaključio je Garcia.