Jelavić uoči Hajduka: ‘Moramo smanjiti propuh u obrani. Livaja i Rebić su najopasniji’

Luka Kolanovic via Guliver

Trener Lokomotive Nikica Jelavić najavio je subotnji ogled s Hajdukom u 17. kolu SHNL-a.

Nakon prošlotjednog remija s Dinamom nogometaši Hajduka vraćaju se na Maksimir. No ovaj put protivnik je Lokomotiva.

Hajduk je drugi u poretku s 31 bodom, a Lokomotiva, koja je ne tako davno bila treća, sada drži sedmo mjesto s 19 bodova.

“U svaku utakmicu ulazimo s jasnom željom za pobjedom, Takav je naš gard. Za subotnju utakmicu ipak ćemo napraviti male korekcije. Sitne preinake, ali generalno govoreći nećemo odustati od našeg stila. I moram naglasiti, premda svaku utakmicu idemo na pobjedu, protiv Hajduka bih bio zadovoljan i bodom. Ipak je Hajduk momčad iz vrha poretka, veliki test za našu ekipu”, najavio je trener Lokomotive Nikica Jelavić u razgovoru za Germanijak.

Lokomotiva se nada revanšu za poraz na Poljudu 2:0 u prethodnoj rundi prvenstva.

“Bit će sasvim drukčija utakmica, kao što je potpuno drukčiji dvoboj koji su Splićani igrali prošle subote protiv Dinama na Maksimiru”, smatra Jelavić.

“Jasna je koncepcija Hajduka, žele Splićani dominirati posjedom, kratkim dodavanjima. Onim što nazivamo ‘pas igrom’. Naša je zadaća neutralizirati njihovu igru i biti 90 minuta na maksimalnoj razini.”

Jelavić je ove sezone već imao jedan veliki skalp, protiv Dinama.

“Recept je uvijek isti. Pobjeda protiv Dinama se diže iznad ostalih naših uspjeha, ali nije poseban model igre. Mi uvijek pokušavamo igru držati na istim postavkama. Idemo otvoreno, nadigravati se u pokušaju da uzmemo bodove. Tako ćemo i protiv Hajduka napraviti sve kako bi došli do pozitivnog rezultata, a da bi ostvarili cilj, moramo smanjiti propuh u obrani kroz određene faze igre.”

Na pitanje tko je od hajdukovaca najopasniji, Jelavić nema dilemu.

“Ima li uopće dvojbe oko tog odgovora. Livaja je taj, jer on ima najveći utjecaj na ekipu kada ne igra, a kamoli kada je u momčadi. Pored njega držim Rebića kao klasu koja može napraviti najviše problema. Međutim, Hajduk je kvalitetna cjelina, nećete ništa napraviti ako obratite pozornost samo na jednog ili dva igrača.”

Za nekadašnjeg napadača Vatrenih ovo će biti novi okršaj protiv kluba u kojem je započeo seniorsku karijeru.

“Danas sam trener, koncentriran na Lokomotivu i svim srcem želim pobijediti Hajduk. Mene primarno interesira kako ćemo mi djelovati, kako ćemo raditi stvari na koje upozoravamo. Ne razmišljam o tome da dolazi ekipa u kojoj sam proveo sedam godina, ali radujem se utakmici i ambijentu u kojoj će sigurno biti puno Hajdukovih navijača”, zaključuje Jelavić.