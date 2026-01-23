Garcia uoči nastavka sezone prokomentirao eventualni dolazak Marešića i status Livaje

Podijeli :

Hajduk i Istra u nedjelju (15:00) igraju na Poljudu u 19. kolu SuperSport HNL-a, prvom u proljetnom dijelu sezone. Hajduk je trenutno drugi, s bodom manje od vodećeg Dinama, dok je Istra četvrta nakon poraza od Rijeke u prošlom kolu.

Utakmicu je najavio trener Hajduka i bivši strateg Istre, Gonzalo Garcia i prvo pričao o prijelaznom roku:

“Prijelazni rok je otvoren pa nisam siguran i ne znam što će biti do kraja. Ne bih pričao o igračima koji nisu s nama jer to nije fer. Znam Marešića dok sam bio trener Istre, ali ne bih širio priču.”

Dotaknuo se pripremama i statusa Marka Livaje:

“Pripreme su bile dobre. Napravili smo najbolje što smo mogli. Igrači su radili jako dobro, u Stobreču i ovdje. Ne mogu reći da se netko žalio zbog nečega. U prijateljskim susretima smo bili jako dobri. Sretan sam kako smo se adaptirali na ovu situaciju. Marko? Trenira dobro, pozitivan je i to je ono što trebamo.”

Branimir Mlačić velika je želja Intera…

“Nije igrao u prijateljskim utakmicama zbog cijele situacije oko transfera. Nikad ne kažem 11 igrača za utakmicu, a on trenira dobro, tih je kao i uvijek. Vidjet ćemo još do nedjelje. Neke stvari nisu u mojim rukama.”

Je li Hajduk slabiji sada nego na jesen? Nekoliko igrača je otišlo, za Istru nema Rebića i Livaje…

“Ne vidim to tako. U prvom dijelu sezone igrali smo s različitim igračima. Svi su spremni, mislim da snaga momčadi ne ovisi o tome tko je na terenu. Snaga ove momčadi je da svi mogu igrati, znaju što trebaju raditi.”

Sigur – bek ili veznjak?

“Svi moraju raditi naporno i biti spremni jer se život mijenja brzo. Niko igra odlično, u oba pravca radi dobar posao. Hodak je isto bio dobar kad je igrao, treba nastaviti raditi. Ne znam tko će igrati. Obojica imaju odličnu osobnost. Tko god bude igrao, drugi će ga gurati da bude još bolji.”

Koliko je zadovoljan tjednom uoči Istre:

“Svi igrači su ok. Treninzi su bili dobri proteklih dana. Imamo još jedan trening do utakmice. Atmosfera je dobra, pripremali smo se kao inače, zadovoljan sam.”

Otkrio je i što očekuje od utakmice:

“Istra je vrlo dobra momčad. Znam te igrače i koliko dobro mogu igrati. Pokazali su to i protiv Rijeke prije nekoliko dana. Vrlo su efikasni, koriste prigode. Protiv njih je teško igrati. Učine utakmicu teškom za protivnika. Imaju napadača koji je u odličnoj formi. Znam Lončara, Rozića, Radoševića, imaju jako dobrih igrača. Sada dolaze i mlađi igrači. Čeka nas teška utakmica.”

Tko je u prednosti, Istra je igrala u utorak?

“Igrali su 70 minuta protiv Rijeke, mislim da je to dobro za njih. Ali, i mi smo spremni za ono što nas čeka. Njih čeka put koji nije lagan, ali oni su probili led, a mi ćemo u nedjelju.”

Navijači očekuju dobru izvedbu…

“Svi volimo igrati pred punim tribinama, povezati se s navijačima i učiniti ih sretnim. Siguran sam da će nas podržavati cijelu utakmicu.”

O Dinamu:

“Dinamo je pobijedio 4:1 i vidjeli ste kako jako udara. Momčad je to koja nije u svakom trenutku skroz u utakmici, ali mogu uvijek zabiti. Imaju fantastičnog trenera i fantastičnu momčad. Ali imamo i mi dobre strane. Dinamo je favorit za titulu. Moramo se poboljšati, raditi korake naprijed. Moramo se fokusirati na sljedeću utakmicu i sljedeći trening. Naš je cilj pobijediti svaku utakmicu.”