Garcia: Nije bila moja zamisao da će Karačić otići, pokušali smo to zaustaviti

Vojko Basic CROPIX via Guliver

Hajdukov trener Gonzalo García razgovarao je za klupsku stranicu HDTV i dotakao se zanimljivih aktualnosti vezanih za klub.

Hajdukov trener progovorio je o nekim igračima koji su napustili klub, a među njima je i Fran Karačić koji je prešao u redove Osijeka na posudbu.

“Onda smo imali Karačića. To je bilo u redu. I ja sam bio malo iznenađen, ako ću biti iskren. Nije bila moja zamisao da će otići. Bila je to situacija da on želi otići i klub se složio. Ne znam točno kako je išlo. Pokušali smo to zaustaviti, po meni to nije bio pravi trenutak. Ali u redu, na kraju moramo poštovati i ono što igrači žele. To mi je jasno.”

“Sviđa mi se, mislim da ima dobre aspekte koje dodaje momčadi, ali mogu razumjeti da je ovo prioritet. Razumijem da se on priprema, ima ambiciju igrati i možda je osjećao da je Svjetsko prvenstvo blizu, i da su mu vrata zatvorena. Nisu zatvorena, ali je možda imao više poteškoća u načinu na koji igramo. I zaslužuje igrati, istina. Radio je naporno i nadam se da će moći igrati i biti sretan tamo.”