Garcia: U ovoj momčadi nitko nema sigurno mjesto. Dinamo? Nisam gledao, bio sam s djecom

Luka Kolanović via Guliver Images

Hajdukov trener Gonzalo Garcia obratio se javnosti uoči subotnjeg okršaja s Osijekom u 13. kolu SHNL-a.

Nakon prolaska u četvrtfinale Kupa protiv Cibalije te remija sa Slaven Belupom, ali i dvije uzastopne utakmice u kojima njegova momčad nije postigla pogodak, Hajdukov trener Gonzalo Garcia najavio je utakmicu s Osijekom u subotu od 17:45 u Splitu.

Splićani u ovo kolo ulaze kao vodeća momčad SHNL-a s bodom više od drugoplasiranog Dinama (26-25), dok je Osijek pod vodstvom novog trenera Željka Sopića na diobi posljednjeg mjesta s Vukovarom 1991. Oba sastava imaju po deset bodova.

“On je iskusan trener koji je bio uspješan u brojnim klubovima. Sigurno neće doći ovdje da se lijepo provode, imaju svoja očekivanja od ove utakmice. Pozicija na kojoj se Osijek nalazi nije realna. Zaslužili su više od onoga što ljestvica pokazuje. U nekoliko utakmica nisu imali sreće. Imaju odličnu momčad i sigurno im je Sopić donio nešto novo. Tako da očekujemo opasan Osijek, a mi moramo biti na našem maksimumu”, rekao je Garcia na konferenciji za medije.

U ovoj utakmici Garciji će opet na raspolaganju biti Marko Livaja. Kako ga upariti sa sve boljim Micheleom Šegom? Očito neće biti mjesta za obojicu u početnom sastavu.

“Svaki igrač želi najbolje za momčad. Dobro je imati više opcija. Sretni smo što se Livaja vratio, kao što smo i sretni kako igra Šego. Imamo pet igrača u konkurenciji za dvije ili tri pozicije. Jednog dana će startati jedan, drugi dan drugi, a najvažnije je da budu svi fokusirani.”

U kakvom je stanju Livaja?

“Trenirao je cijeli tjedan s nama. Trebat će mu vremena da bude fit. Minutaža? Ovisi o razvoju utakmice.”

Hoće li Ante Rebić biti spreman?

“Spreman je. Imao je manji problem jer je zadobio udarac u gležanj protiv Slaven Belupa, ali se oporavio.”

Hoće li biti promjena u prvih 11 i koliko?

“Kod mene nije da igra momčad koja pobjeđuje. Gledam kako momčad igra. Ako pobjeđujemo, a vidim da nismo igrali dobro onda ću mijenjati. Isto je i ako remiziramo, a odigrali smo dobro ću nešto mijenjati. Želim uvijek na terenu imati najbolje igrače u tom trenutku.”

Kako komentirate formu Rokasa Pukštasa i Branimira Mlačića?

“Pukštas je dosta napredovao, očekujem da će biti važan za nas ako nastavi ovako. Mlačić je solidan, naravno da treba napredovati, ali stvari za njega idu u dobrom smjeru. Naša posljednja obrana je jako mlada, a cijela momčad radi dobro i to im sigurno pomaže da rastu.”

S obzirom na to da se Pukštas vraća, znači li to da iz prvog sastava ispada Niko Sigur?

“Sigur igra dobro, drži nam vezni red u posljednjim utakmicama. U ovoj momčadi nitko nema sigurno mjesto. Imamo Krovinovića, Paju, Sigura, Huga… Sretan sam kada vidim da momčad igra dobro. Prošlog vikenda nisam bio zadovoljan rezultatom, ali sam bio zadovoljan igrom. Naravno, kada pobijediš ne možeš biti tužan, ali rezultat ne mijenja moje mišljenje o nečemu.”

Dinamov poraz od Celte Garcia nije gledao.

“Osobno ne gubim energiju gledajući druge. Nisam gledao Dinamo, bio sam s djecom. Najvažnija mi je naša utakmica, a što će se dogoditi u Puli neće nas dugoročno pogoditi. Očekujem da će Dinamu biti teško na terenu u Puli protiv Istre.”