Garcia komentirao nerede na Bledu: Nije me briga, dobro je da su igrači tu jedan za drugoga

Dvoboj protiv nekadašnje Hajdukove filijale trajao je nešto duže od uobičajenih 90 minuta – ukupno preko 105 minuta, prema dogovoru klubova i pripremnim pravilima koji omogućuju dodatne rotacije i isprobavanje taktičkih varijanti. Hajduk je ponovno djelovao čvrsto i kompaktno, a trener Garcia imao je priliku isprobati nove kombinacije u obrani i veznom redu, osobito s obzirom na izmjene u stoperskom paru i planove za europske kvalifikacije.

Garcia je nakon susreta izjavio: “Mislim da smo kontrolirali utakmicu. Na startu nismo bili najbolji, ali poslije toga smo bili dobri. Napredujemo, možemo još biti bolji u posljednjoj trećini. Protivnik je teško dolazio do našeg gola, tome težimo.”

U posljednjih desetak minuta prosječna starost momčadi bila je samo 22 godine…

“Nisam znao za to. Ne gledam im u dokumente, oni koji se trude dobit će priliku. Ne znam im godine i ne zanimaju me baš. Mislim da smo se dobro pripremili, svi rade jako dobro. Malo smo umorni, ali trudimo se i približavamo onome što želimo. Rastemo i kao grupa.”

Jeste li zadovoljni s momčadi koju trenutačno imate na raspolaganju?

“Naravno da sam zadovoljan. Rade jako dobro, ali trebamo još napredovati. “

U posljednjih nekoliko minuta je Žaper igrao na stoperu, može li on češće zauzeti tu poziciju?

“Mislim da može, činjenica da je tu danas igrao je zato što je Uremović osjetio malu bol u zadnjoj loži. Morali smo pronaći rješenje i, eto, on je uskočio. Ipak, ne mislim da će biti često na tom mjestu.”

Jeste li pričali sa sportskim direktorom o toj poziciji?

“Pričali smo o puno stvari, ne samo o stoperima. Radimo, malo kasnimo, ali dobro radimo. Vidjet ćemo što će se dogoditi do kraja prijelaznog roka.”

U četvrtak se proširila priča da su Hajdukovi igrači sudjelovali u noćnoj tučnjavi sa zaštitarom pored hotela Bled — Slovenci su tvrdili da su se hajdukovci napili i da je došlo do tučnjave, klub je to demantirao, a proširila se glasina o tome da je Marko Livaja branio mlađe suigrače od zaštitara. Potonji je, navodno, pritom izvukao deblji kraj i ostao bez zuba, a trenera uopće ne zanimaju detalji. Kaže, nema problema s time.

“Nije me briga, očito”, rekao je rezervirani Urugvajac. “Imali smo roštilj, rekao sam im da mogu otići dolje, u hotel pored i popiti pivo. Iskreno, spavao sam, ne znam što se dogodilo, bilo je oko 00:30. Ne znam, imali smo roštilj, bili smo sretni, uživali smo i imali su slobodno. Ne znam što se točno dogodilo, znam što su mi igrači rekli i to završava tu.”

Što su mu igrači rekli o tome?

“Ništa. Znate, nekad ste igrač velikog kluba, ljudi vas znaju, nekad znaju biti smiješni. Dobro je da smo složni na terenu i izvan njega.”

Pričalo se da je Livaja branio suigrače, zna li nešto o tome?

“Ma dajte, ne znam. Brane jedan drugoga, ne samo Marko. Ne znam što se dogodilo, samo znam da sam im dopustio da odu na pivo i probudio sam se saznajući to.”

Novinare je zanimalo i je li Garcíju sve to šokiralo, no on je ostao pri svome — nije to nekakav veliki problem.

“Ne, nije me briga”, odgovorio je s osmijehom, pa zaključio: “Gledajte, mislim da dečki moraju biti što jači zajedno. Ako moraju pobijediti u noćnoj tučnjavi za to, u redu je, ne zanima me.”