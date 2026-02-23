Evo koji Dinamov kandidat kreće u lov na vlast u ZNS-u

Dinamo je donio odluku o tome tko će ga predstavljati u Zagrebačkom nogometnom savezu.
“GNK Dinamo donio je odluku kojom će zagrebački odvjetnik, dugogodišnji član i dokazani sportski stručnjak, g. Juraj Fabijanić predstavljati GNK Dinamo u Skupštini Zagrebačkog nogometnog saveza gdje će djelovati u okviru ovlasti koje proizlaze iz Statuta Zagrebačkog nogometnog saveza.
Ovom odlukom GNK Dinamo daje podršku i zahvaljuje g. Fabijaniću, koji ima bogato iskustvo vođenja i organizacije rada unutar Futsal Dinama te je posljednja četiri mjeseca komunicirao s velikim brojem klubova i nogometnih stručnjaka kako bi mogao predlagati poboljšanja i unapređenja sustava. Uvjereni smo kako će svojim znanjem i iskustvom, uz samostalan i odgovoran pristup, dati kvalitetan doprinos radu Skupštine ZNS-a, na dobrobit svih klubova i zagrebačkog nogometa”, stoji u objavi Dinama.
Riječ je o 45-godišnjem odvjetniku iz Zagreba i strastvenom zaljubljeniku u sport koji je tijekom karijere prošao gotovo sve moguće funkcije – od navijača i čistača, preko predsjednika, pomoćnog trenera i glavnog trenera, do člana Nadzornog odbora i sportskog direktora.
Najviše se istaknuo u futsalu. Prije petnaestak godina okupio je kvartovsku momčad Cvjetno s kojom je stizao do završnica turnira Kutije šibica, a potom je sudjelovao i u osnivanju Futsal Dinama, koji je danas dvostruki prvak Hrvatske.
Podsjetimo, aktualni predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza, Tomislav Svetina, nedavno je postao optuženik nakon što je postupak protiv njega pokrenulo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Tereti ga se za zlouporabu položaja i ovlasti, odnosno za niz navodno nezakonitih poteza kojima je pokušao osigurati još jedan mandat na čelu Saveza.
Očekuje se da će Dinamo predložiti svog kandidata za predsjednika ZNS-a, u kojem već dulje vrijeme ima slab utjecaj. Već se ranije spominjalo tko je glavni favorit, a sada je to i potvrđeno.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!