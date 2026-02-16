Svetina unatoč podignutoj optužnici može ostati na funkciji u HNS-u

Podijeli :

N1

Protiv Tomislava Svetine podignuta je optužnica, no to ne znači da ne može ostati na svojoj poziciji u HNS-u i ZNS-u.

Podizanjem optužnice protiv Tomislava Svetine otvorena je nova faza slučaja koji već mjesecima potresa zagrebački i hrvatski nogomet. Nakon što je Državno odvjetništvo dovršilo istragu i tereti ga za zlouporabu položaja i ovlasti zbog izmjena Statuta Zagrebačkog nogometnog saveza, predmet sada prelazi u sudsku proceduru koja bi mogla potrajati mjesecima, a potencijalno i do godinu dana.

Optužnica će biti proslijeđena Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, koji je najprije mora formalno potvrditi. U pravilu sud takve optužnice potvrđuje u roku od dva do četiri tjedna, iako ih može vratiti na doradu, a tek iznimno i odbaciti. Tek nakon potvrde započinje glavna rasprava, odnosno suđenje, koje u složenijim predmetima može trajati i do godinu dana. Do pravomoćne presude Svetina se pravno smatra nevinim.

Paralelno sa sudskim procesom otvara se i pitanje njegova statusa u Hrvatskom nogometnom savezu. Formalno-pravno, Svetina može ostati na funkcijama sve dok eventualna osuđujuća presuda ne postane pravomoćna. No praksa u sportskim institucijama često ovisi o političkom pritisku, odnosima unutar Saveza i procjeni štete za ugled organizacije. Već je jednom, podsjetimo, podnio ostavku na mjesto glavnog tajnika HNS-a nakon razgovora s predsjednikom Marijanom Kustićem i članovima Izvršnog odbora. Nije isključena mogućnost da se, ovisno o razvoju situacije, Svetina i sad odluči odstupiti s pozicije.

Naime, nakon što je dao ostavku na mjesto glavnog tajnika HNS-a, imenovan je na izvršnu poziciju untar odjela općih poslova u HNS-u.

Posebna dimenzija priče odnosi se na njegovu poziciju u Zagrebačkom nogometnom savezu. Ondje ga može smijeniti isključivo Skupština koja ga je i izabrala. Zagrebački klubovi imaju mogućnost zatražiti sazivanje izvanredne Skupštine, ali za to moraju prikupiti potpise najmanje trećine članova. Ako bi do takve sjednice došlo, za eventualnu smjenu bila bi dovoljna natpolovična većina glasova nazočnih. Drugim riječima, politička matematika unutar ZNS-a mogla bi postati jednako važna kao i sudski epilog.

Sljedeći tjedni tako će biti ključni. Sudska odluka o potvrđivanju optužnice označit će početak formalnog procesa, ali stvarni rasplet ovisit će i o odnosima snaga unutar nogometnih struktura. Hoće li Svetina čekati sudski pravorijek ili će se pritisak iz klubova i Saveza preliti u institucionalne poteze, pitanje je koje bi moglo definirati novu fazu upravljanja zagrebačkim i hrvatskim nogometom.