Evo kada Dinamo i Rijeka igraju finale Kupa

Nogometaši Rijeke svladali su Slaven Belupo 2:0, dok je Dinamo u polufinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa pobijedio Goricu 6:3.
U 35. izdanju finala hrvatskog Kupa snage će odmjeriti Dinamo i Rijeka.
Modri će loviti 18. trofej Rabuzinovog sunca, a Riječani osmi.
Finalni susret je zakazan za 13. svibnja na Opus Areni u Osijeku.
Ove sezone Dinamo i Rijeka su odigrali tri međusobna susreta. Dinamo ima dvije pobjede – 2:0 na Rujevici i 2:1 na Maksimiru, dok je treći okršaj na Rujevici završio bez golova, 0:0.
Četvrti prvenstveni susret ove sezone igrat će se 18. travnja na Maksimiru s početkom u 16:00 sati.
