Dinamov mladi talent novi je igrač Rijeke, ugovor je potpisan do 2029.

Nogometno odrastanje započeo je u Tekstilcu, potom je preko Dubrave stigao u Dinamo, gdje je upisao 12 nastupa za prvu momčad. Uoči transfera u Rijeku nastupao je za Dubravu u Prvoj NL.

“Jako sam zadovoljan što sam u Rijeci. Došao sam kako bih nastavio razvijati svoju karijeru i još više napredovati. Rijeka je velik klub, lijep grad, dobra sredina, koliko sam vidio cijeli grad živi za klub, a meni je želja svojim igrama pomoći Rijeci u ostvarenju svih ciljeva. Želja mi je igrati, dat ću sve od sebe da pokažem svima da mogu računati na mene”, rekao je Branko Pavić.

Rijeka ga je predstavila kao igrača defanzivnih karakteristika, darovitog zadnjeg veznog koji ima puno prostora za realizirati svoj talent. “Uvijek ću dati sve od sebe za momčad. Mislim da sam borben, volim igrati s loptom, mislim da imam i mirnoću, a po poziciji sam šestica”, kazao je i poslao poruku navijačima: