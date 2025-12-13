Dinamov ključni dvojac pozvan na AFCON, neće igrati posljednje kolo SHNL polusezone

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Vladimir Petković, izbornik alžirske nogometne reprezentacije, objavio je završni popis igrača za Afrički kup nacija. Na njemu se nalazi 28 nogometaša koji će nastupiti u Maroku, a među njima su i dvojica članova Dinama – Ismael Bennacer i Monsef Bakrar.

Afrički kup nacija igrat će se od 21. prosinca do 18. siječnja 2026., zbog čega će Dinamo u posljednjem kolu jesenskog dijela prvenstva biti oslabljen protiv Lokomotive. Susret je zakazan za 20. prosinca u 17:45, a alžirski reprezentativci morat će se ranije staviti na raspolaganje izborniku.

Bennacer je već godinama jedan od nositelja igre Alžira te je dosad upisao 53 nastupa i postigao tri pogotka. Bakrar je u nacionalnoj vrsti znatno kraće – debitirao je u ožujku 2024. godine i do sada nastupio šest puta, bez golova.

قائمة المنتخب الوطني المعنية ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 #LesVerts⭐️⭐️ | #123vivalalgérie🇩🇿 pic.twitter.com/8Cfp3IhBs5 — Équipe d’Algérie de football (@LesVerts) December 13, 2025

Napadač Dinama ove sezone ima važnu ulogu u momčadi te s devet pogodaka dijeli vrh ljestvice strijelaca s Dionom Drenom Beljom. Bennacer, iako nije imao pravo nastupa u europskim natjecanjima, odigrao je deset prvenstvenih utakmica i zabilježio dvije asistencije.

Alžir će na turniru igrati u skupini E, zajedno sa Sudanom, Burkinom Faso i Ekvatorijalnom Gvinejom, a momčad Vladimira Petkovića slovi kao glavni favorit skupine.