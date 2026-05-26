Dinamo se oprostio od umirovljenog stopera čiju su karijeru obilježile ozljede

Perić je u Maksimir stigao iz Osijeka 2013. godine, a kroz posudbe u Sesvetama i Lokomotivi izborio je mjesto u prvoj momčadi. Tijekom godina postao je važan dio Dinamove obrane i generacije koja je dominirala domaćim nogometom te igrala zapažene europske utakmice.

Za Dinamo je odigrao 184 službene utakmice uz 15 pogodaka i sedam asistencija, a osvojio je ukupno 15 trofeja. Upisao je i dva nastupa za hrvatsku reprezentaciju.

Posljednji službeni nastup imao je 1. prosinca 2024. godine u porazu 1:0 protiv Hajduka na Poljudu, kada ga je trener Nenad Bjelica uveo u završnici susreta.