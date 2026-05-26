Vekić na Roland Garrosu čeka okršaj protiv nekada najbolje na svijetu

AntonioxBorga via Guliver

Suparnica Donne Vekić u 2. kolu ovogodišnjeg Roland Garrosa bit će bivša prva tenisačica svijeta Japanka Naomi Osaka.

Nakon što je Vekić ranije u utorak sa 6-3, 6-2 svladala Francuskinju Alice Tubello, Osaka je sa 6-3, 7-6 (3) nadigrala Njemicu Lauru Siegemund.

Osaka je tijekom karijere osvojila četiri Grand Slam naslova, po dva Australian Opena i US Opena.

Međutim, u Roland Garrosu nikada nije otišla dalje od 3. kola, dok je Vekić prije dvije godine upravo na terenima Roland Garrosa osvojila olimpijsko srebro.