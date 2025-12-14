Dinamo s najjačim snagama napada Slaven, ovo je sastav koji bi trebao istrčati u Koprivnici

Dinamo je i ranije na svojim službenim kanalima poručio da mu je SHNL poput Lige prvaka, a takav pristup bio je vidljiv i u dvoboju protiv Real Betisa, kada su priliku dobili igrači iz drugog plana poput Marka Solde i Frana Topića.

Ipak, za prvenstveni ogled protiv Slavena očekuje se da će Kovačević na teren izvesti najjači mogući sastav u lovu na povratak na čelo ljestvice.

Na vratima Dinama ponovno bi trebao stajati Ivan Filipović. U dvoboju protiv Betisa trener je na poluvremenu izvadio Nou Mikića i ubacio Galešića, pa se očekuje da će mladi desni bek sada biti dovoljno svjež za start. Kovačević je protiv Hajduka pokazao da računa i na Ronaëla Pierre-Gabriela, koji bi mogao uskočiti ako bude potrebe poštedjeti Mikića.

Niko Galešić bio je planiran za početni sastav protiv Betisa, no nakon ozljede Stojkovića u veznoj liniji izbor je pao na Sergija Domíngueza zbog njegove igre s loptom. On i Scott McKenna nisu imali dobru večer protiv Španjolaca, ali za očekivati je da će ponovno započeti utakmicu jer Kovačević rijetko mijenja taj stoperski par kada su zdravi. Na lijevom beku je protiv Betisa nastupio Bruno Goda, no sada bi se u početni sastav trebao vratiti Matteo Perez Vinlöf, koji je posljednjih tjedana etablirao status prve opcije na toj poziciji.

U sredini terena ne bi trebalo biti velikih dvojbi. Josip Mišić je protiv Betisa igrao nešto više od sat vremena i očekuje se u početnoj postavi, a uz njega bi igru trebali nositi Miha Zajc i Ismael Bennacer. Zajc je jedan od važnih igrača koje je Kovačević odmarao u europskom susretu, u kojem je ušao upravo umjesto Mišića u 63. minuti.

Najviše nepoznanica ostaje u napadu, prije svega oko zdravstvenog stanja Monsefa Bakrara. Ako alžirski napadač bude spreman, trebao bi krenuti od prve minute. Na lijevom krilu siguran je Arber Hoxha, dok Kovačević u posljednje vrijeme sve više povjerenja daje Dionu Dreni Belji, pa je izgledno da će i on biti starter. U slučaju da Bakrar ne bude spreman, desnu stranu mogao bi pokriti Fran Topić, a kao opcija u napadu nameće se i Sandro Kulenović, koji je protiv Betisa ušao u igru na poluvremenu.

Potencijalni sastav Dinama za Slaven – Filipović – Mikić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof – Zajc, Mišić, Bennacer – Bakrar, Beljo, Hoxha.