Dinamo rasprodao sve ulaznice za gostovanje na Poljudu

Nogomet 6. ožu 202612:39 0 komentara
xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk i Dinamo u nedjelju u 15 sati igraju najveći derbi hrvatskog sporta na Poljudu.

Dinamo u utakmicu ulazi kao lider lige sa sedam bodova prednosti nad drugoplasiranim Hajdukom, a klub je objavio da su sve ulaznice za gostujući sektor rasprodane.

“Bome, bit će plavo… a naši na terenu imat će nadmoćnu podršku s tribina – upravo su rasprodane sve ulaznice za gostujući sektor u Splitu!”, objavio je Dinamo na službenim kanalima.

Hajduk u derbi ulazi u lošem raspoloženju nakon što je u četvrtfinalu SuperSport Hrvatskog kupa ispao od Rijeke na Rujevici, primivši dva gola u sudačkoj nadoknadi nakon više od 100 minuta igre. S druge strane, Dinamo je istog dana rutinski pobijedio četvrtoligaša Kurilovec, pritom čuvajući ključne igrače od umora i ozljeda.

