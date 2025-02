Dinamo je zagrizao za Varaždinca, a on je sada prvi put progovorio o interesu Modrih

Podijeli :

NK Varaždin

Jutrošnja press konferencija NK Varaždina, iako najavljena kao priprema za susret sa Slaven Belupom, neočekivano je postala priča o mogućem transferu Leona Belcara u Dinamo.

Mladi veznjak našao se u centru pažnje, a njegova prisutnost, uz trenera i sportskog direktora Šafarića, dodatno je potaknula nagađanja. Ipak, unatoč interesu Dinama, konkretnih odgovora nije bilo, a Šafarić je ostao smiren i suzdržan u svojim izjavama.

“Čekamo što će se odviti. Ne želimo se opterećivati niti mi, a niti Leon. Ako se desi, desit će se. Ako ne, ne… fokus treba biti na Slaven Belupu sad. Svaki dan se može nešto novo desiti, čekamo kako će se ta situacija razvijati, a da su interes pokazali, jesu” – rekao je Šafarić.

Očito je da u Varaždinu ne žele previše spekulirati, ali Šafarićev odgovor potvrđuje da je Dinamo ozbiljno zagrizao.

S druge strane, i sam Belcar ostao je suzdržan, potvrdivši kako mu takvi natpisi imponiraju, ali i kako mu je primarni cilj trenutno pomoći Varaždinu u nastavku sezone.

“Sigurno da godi interes kluba poput Dinama. Ali godilo je i prije mjesec dana kada se pisalo za one sve europske klubove, ali zasad je to sve samo na natpisima. Ja sam fokusiran na Varaždin i na utakmicu u nedjelju, da uzmemo ta tri boda i to je trenutno najbitnije”, fokusiran je ostao Belcar.

Reakcija kluba na pitanja o mogućem transferu Leona Belcara djelovala je pripremljeno, što sugerira da su u Varaždinu očekivali ovakve upite. Ipak, izbjegavali su detaljne odgovore, nastojeći zadržati fokus na predstojeći derbi sa Slaven Belupom.

Dodatnu snagu u pregovorima Varaždinu daje nedavno produženje Belcarovog ugovora, što im omogućuje bolju kontrolu nad potencijalnim transferom i mogućnost značajne financijske koristi.

Iako zasad nema konkretnih pomaka, jasno je da interes postoji. Dinamo već dugo prati domaće talente, a Belcar je svojim igrama privukao pažnju. Ostaje za vidjeti hoće li se pregovori intenzivirati ili će transfer pričekati bolji trenutak.