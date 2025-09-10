Đalović prvi put prokomentirao otkaz u Rijeci: ‘Ne znam je li se to ikada dogodilo’

Radomir Đalović brzo je pronašao novi angažman nakon odlaska iz Rijeke – preuzeo je trenersku klupu slovenskog velikana Maribora.

“Ljudi su me zvali, bili su konkretni, gazda, predsjednik, pozvao me u Istanbul, sve smo se brzo dogovorili. Meni je najbitnije raditi, blizu mi je Zagreb, sve super”, rekao je Đalović o odlasku u Sloveniju, a onda se dotaknuo i otkaza u Rijeci:

Đalović: Maribor me zvao odmah nakon otkaza u Rijeci, a Kek mi je rekao ono što sam već znao Službeno: Radomir Đalović je novi trener Maribora

“Moj otkaz je bio Rijekin izbor. To je za mene završena priča. Rijeka je moj klub, napravio sam rezultat koji nitko nije očekivao. Dvostruka kruna, Konferencijska liga…”, rekao je za Sportske novosti i dodao:

“U mojoj eri prodali smo igrače za 20 milijuna eura! Plus ova zarada od Konferencijske lige. Ne znam je li se u prošlosti to ikada dogodilo. Prodali smo Pašalića, Ivanovića, Galešića, Hodžu, Smolčića, otišli su Selahi, Djouhra… U mom razdoblju podigla se vrijednost igrača, Fruk sad vrijedi 10 milijuna eura, Janković 6,5 milijuna, Radeljić 2,8 milijuna… Ponosan sam, ostvario sam svoj san, svoj cilj. To je to. Damiru Miškoviću respekt, navijačima respekt, za sve respekt. Život je to, idemo dalje.”