Coppitelli: Bili smo bolji u prvom dijelu, a ovo nije prvi puta da imamo problema s ovim sucem

Povela je u 22. minuti golom Luke Dajčera, uz odbijanac Alessandra Tuije, dok su Luka Vrbančić i Komnen Andrić u završnici potvrdili pobjedu.

Lokomotiva je ovom pobjedom preskočila Osijek na šestom mjestu, a gosti su od kraja prvog poluvremena igrali s igračem manje nakon što je kapetan Vedran Jugović isključen zbog grubog prekršaja na Feti Fetaiju.

Trener Osijeka Federico Coppitelli posebno se osvrnuo na tu odluku nakon utakmice.

“Žao mi je navijača, kluba i mojih igrača. Previše je to poraza, suosjećam s njima. Dali smo sve od sebe, ali ovo su trenuci u sezoni kad sve što može loše krenuti, krene. Mislim da smo u prvom poluvremenu bili bolji. Imali smo dobre šanse, ali ovo nije prvi puta da imamo problema s ovim sucem”, rekao je Coppitelli pa dodao:

“No, ja ne treniram suce, o njima će netko drugi govoriti, ja se mogu komentirati samo moje igrače. Sad se moramo okrenuti Varaždinu, za nas je to finale Lige prvaka. Otkaz? Normalno je da me to pitate i nije mi problem odgovoriti. Moramo analizirati u kojem trenutku se nalazimo i što radimo. Da smo danas pobijedili, bili bismo četvrti i u polufinalu Kupa.”