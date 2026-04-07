Carević: Već smo jednom pobijedili Dinamo, vjerujem da možemo do iznenađenja

xLukaxKolanovicx via Guliver

Gorica u srijedu, 8. travnja, od 18:30 sati igra polufinalnu utakmicu Hrvatski nogometni kup protiv Dinamo Zagreb. Susret su u najavi komentirali trener Mario Carević i branič Jakov Filipović.

Trener Gorice naglasio je da su kup utakmice psihološki drugačije od prvenstvenih. “Sigurno da je s psihološkog aspekta drugačija utakmica jer ti sve stane u tu jednu utakmicu gdje možeš igrati finale ili ispasti. Što se tiče taktike i nogometnog dijela, to je manje-više isto”, rekao je Carević.

Iako Gorica ima problema s izostancima, trener ne traži alibije: “Pozo nam je u prošlom susretu izišao zbog ozljede, Erceg je također doživio ozljedu i bit će neko vrijeme van terena. Imamo problema, ali nećemo plakati. Dobili smo najtežeg mogućeg protivnika, ali nema kuknjave – ulovit ćemo se u koštac s njima.”

Svjestan je snage Dinama, ali vjeruje u priliku za iznenađenje. “Dinamo je favorit i u vrhunskoj je formi. Teško ih je pobijediti, ali mi smo to već jednom napravili. Ako budemo pravi i ako nas malo pomazi sreća, možemo napraviti iznenađenje”, kazao je.

Branič Jakov Filipović istaknuo je važnost kolektivne igre protiv kvalitetnog suparnika: “Igramo protiv Dinama i znamo njihove kvalitete. Moramo biti dobro organizirani, kompaktni, držati se zajedno i pomagati jedan drugome.”

Dodao je da je ulog ogroman, bez obzira na to tko je favorit. “Borimo se za finale i to je najveći motiv. Možda nekome to zvuči nerealno, ali sa sportske strane nema većeg cilja. Na jednu utakmicu sve je moguće – respektiramo Dinamo, ali vjerujemo da možemo napraviti iskorak”, zaključio je Filipović.