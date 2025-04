Cannavaro: Otkaz? To je pitanje za Upravu. Igrači plaču, kao da su se plašili igrati

Podijeli :

KAMIL SWIRYDOWICZ CYFRASPORT NEWSPIX.PL via Guliver

Trener Dinama, Fabio Cannavaro bio je izrazito bijesan nakon utakmice u Puli. Je li mu ovo zadnja press konferencija kao treneru Dinama, nije znao reći.

“Bili su bolji od nas. Čestitam im. Sramota za nas, moramo se popraviti. Prava sramota”, rekao je Dinamov trener Fabio Cannavaro nakon 3:0 poraza u Puli.

“Konstantno pokušavamo popraviti neke stvari. Teško je objasniti ovo. Hajduk je jako daleko. Imamo osam utakmica i moramo dati sve od sebe. Naša odgovornost je borba do posljednje sekunde”, dodao je Cannavaro.

“Možemo li do titule? Ako nešto promijenimo… Na poluvremenu sam morao promijeniti 11 igrača, a ne samo trojicu. Onda smo primili drugi gol pa treći… Uvijek iste greške igrači rade… Znam da smo bolji od ovog što pokazujemo.”

Talijana su kasnije na konferenciji za medije pitali plaši li se otkaza.

“To nije pitanje za mene, to je pitanje za Upravu. Moramo se ispričati navijačima, jer ovako ne možemo igrati. Kao da smo se bojali igrati. Nismo stabilni, ne radimo dobre stvari. Znali smo što nas čeka, ali kao da se bojimo. Uvijek radimo iste greške, primamo golove na iste načine. Ja sam već treći trener, ali ponavljaju se iste stvari. Rekao sam igračima da je moja greška ako ih nisam uspio promijeniti. Volim svoje igrače, njih nitko ne smije dirati.”

Cannavaro je nastavio:

“Ne, mislim da to nije pravi način. Nisu oni glupi. Ako dođete u svlačionicu, igrači plaču, nisu sretni. No, nemamo alibija. Prvi put otkad sam ovdje sam vidio bolju momčad od nas, u svakom pogledu. Nije to bila niti Rijeka, ali Istra jest.”

Gdje je problem?

“Možda je strah, možda je stvar mentaliteta, znate bolje od mene kakav je ovdje pritisak. Možda je teško igrati uvijek nakon Hajduka, nije to alibi, jer ovakav pristup neprihvatljiv. Znam što ova momčad može, a nismo pokazali ništa. Bojali smo se, nismo bili u duelima, sve je išlo na njihovu stranu.”

Što sada?

“Nije gotovo do samoga kraja. Izgubili smo, ali sutra idemo na teren i nastavljamo raditi. Imamo odgovornost boriti se do zadnjega kola. Mi smo Dinamo. Svi moramo raditi u tom smjeru”, pričao je Cannavaro na konferenciji za medije.