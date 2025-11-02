Boysi se oglasili nakon što se proširila priča o lošem odnosu navijača i Dinamova kapetana

Podijeli :

Foto: GNK Dinamo Zagreb

Dinamo je u derbiju 12. kola HNL-a pobijedio Rijeku s 2:1, a jedan od najviše komentiranih igrača nakon utakmice bio je kapetan Josip Mišić – ne zbog igre, već zbog incidenta u drugom poluvremenu.

U 77. minuti Mišić je najprije srušio Tonija Fruka i Justasa Lasickasa, zatim se fizički sukobio s Martinom Zlomislićem te na kraju udario Antu Majstorovića. Unatoč svemu, dobio je samo žuti karton.

Nakon utakmice pojavile su se kritike na njegov račun, a pojedini mediji i navijačke stranice nagađali su da je došlo i do sukoba s navijačima, odnosno da Mišić nije želio pozdraviti Bad Blue Boyse. Pojavile su se i tvrdnje da je pljunuo prema zapadnoj tribini, no za to nema potvrđenih dokaza.

Ubrzo su se službeno oglasili Bad Blue Boysi putem svojeg Telegram kanala i razjasnili situaciju, poručivši da nikakvog sukoba nema:

“Situacija koja se dogodila sinoć neposredno nakon utakmice dobila je više pažnje nego što zaslužuje.

Što se nas tiče, ne postoji nikakav incident niti problem koji će na bilo koji način opterećivati odnos između tribine i igrača.

Kao što je poznato svakome tko je redovan na tribini, odavno je praksa da kada imamo što za reći igračima ili bilo kome u klubu to napravimo tamo gdje treba. Isto vrijedi i u obrnutom slučaju. Internet i društvene mreže sigurno nisu mjesto za to, niti imamo namjeru o tome obavještavati javnost.”

Time su navijači jasno poručili da među njima i Mišićem nema nikakvog narušenog odnosa.



