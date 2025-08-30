Boban nije htio putovati s momčadi Dinama u Varaždin, poznat je i razlog

Dinamo večeras u 5. kolu SuperSport HNL-a gostuje kod Varaždina (21:00), no neće imati podršku predsjednika Uprave Zvonimira Bobana.

Kako prenose Sportske novosti, Boban je odlučio ostati u Zagrebu kako ne bi svoju funkciju u klubu koristio kao platformu za predstojeće izbore za novu Skupštinu, koji će se održati u subotu, 13. rujna 2025.

Smatra da postoje i drugi ljudi koji mogu dostojno predstavljati Dinamo, a on želi izbjeći svaku percepciju da službeni položaj koristi za osobne ili klupske ambicije.

Na taj način jasno razdvaja svoje svakodnevne dužnosti u klubu od bilo kakvih izbornih aktivnosti.

