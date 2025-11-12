Bivši igrač Hajduka i Osijeka otkrio da je proživio obiteljsku dramu: ‘Jedina ispravna odluka’

Podijeli :

Djula Gal by Guliverf

Mađarski veznjak Laszlo Kleinheisler, bivši igrač Hajduka i Osijeka, od završetka prošle sezone nalazi se u statusu slobodnog igrača.

Nakon isteka ugovora s austrijskim GAK-om, 31-godišnji nogometaš još uvijek nije pronašao novi klub, a u razgovoru za mađarske medije otkrio je da mu je proteklo ljeto bilo jedno od najtežih razdoblja u životu.

„To je vrlo duga i teška priča. Prije tri mjeseca rodilo nam se drugo dijete, ali zamalo smo ga izgubili. Dobio je upalu pluća, bio hospitaliziran i dva tjedna priključen na respirator. To je bilo iznimno teško vrijeme za nas. On mi je drugi sin. Imao sam nekoliko ponuda, ali sam ih sve odbio zbog obitelji“, ispričao je Kleinheisler.

Njegov sin Dorian, koji je rođen 18. srpnja, danas je, srećom, potpuno oporavljen. „Hvala Bogu, sada je sve u redu. Nisam mogao otići i ostaviti obitelj u takvoj situaciji. Znao sam da moram ostati. To je bila jedina ispravna odluka“, dodao je.

Kleinheisler svakodnevno treninra dvaput dnevno s privatnim trenerom i vjeruje da će uskoro pronaći novi angažman. „Uvjeren sam da ću uskoro imati klub. Ima interesa, ali još me nitko nije u potpunosti uvjerio. Imao sam ponude iz Mađarske i Austrije, a bilo je i onih iz udaljenijih zemalja, no zasad se ne želim seliti daleko od obitelji“, poručio je.

Tijekom karijere u Osijeku odigrao je 131 utakmicu, postigao 21 pogodak i upisao 15 asistencija, dok je u Hajduku nastupio 14 puta, uz jedan gol i jednu asistenciju.