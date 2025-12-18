Bivši igrač Dinama tuži Baturine i traži 3.7 mil. eura, javio se i njihov odvjetnik

Podijeli :

Josip Bandic/CROPIX via Guliver

Bivši nogometaš Dinama i današnji menadžer Dario Zahora (43) pokrenuo je sudski postupak protiv hrvatskog reprezentativca Martina Baturine (22) i njegova oca Mate (52). Kako piše Nacional, Zahora traži odštetu od 3,7 milijuna eura zbog, kako tvrdi, nezakonitog raskida suradnje.

Tužba je u svibnju ove godine predana Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. Zahora u njoj osporava način na koji je obitelj Baturina prekinula njegov mandat zastupnika te navodi da se osjeća izigranim.

Prema informacijama iz medija, ugovor između Zahore i Baturine davao je Zahori isključivo pravo pregovaranja o svim profesionalnim ugovorima igrača, uz obvezu da mu Baturina isplaćuje deset posto svojih neto prihoda. Ugovorom su mu također bila zajamčena prava na komercijalno korištenje imena i lika nogometaša.

U tužbi se dalje navodi da je Mate Baturina, uoči ljeta 2024. godine, samostalno pregovarao s drugim agentima i klubovima u ime sina, što je, prema ugovoru, bilo zabranjeno.

Martin Baturina danas nastupa za talijanski Como, koji ga je iz Dinama doveo za 18 milijuna eura. Zagrebački klub može dodatno uprihoditi još sedam milijuna kroz bonuse, a zadržao je i 15 posto od budućeg transfera igrača.

Tihomir Mišić, odvjetnik Martina i njegova oca Mate Baturine, za portal Net.hr prokomentirao je tužbu i iznio njihovu stranu priče.

“Da, točni su navodi da je tvrtka koja je u vlasništvu Darija Zahore pokrenula tužbu radi naknade štete protiv Martina Baturine i njegova oca i u predmetu još uvijek nije zakazano ročište.

Oni smatraju da imaju pravo na naknadu štete od strane Martina Baturine i njegova oca Mate Baturine, jer nisu bili posrednici, odnosno jer Dario Zahora nije bio posrednik u realizaciji transfera Martina Baturine iz Dinama u Como i zato traži isplatu dijela plaće”, rekao je Mišić.

Dodao je kako smatraju da je tužba u potpunosti sporna. “Mi smatramo da je njihova tužba sporna, jer prije realizacije transfera Martina Baturine iz Dinama u Como, Martin Baturina je raskinuo ugovor sa Zahorinom tvrtkom, a Zahora smatra da je taj ugovor neosnovano raskinut.

Ja kao odvjetnik, Martin i Mate Baturina kao moji klijenti, pak, smatramo da je ugovor osnovano raskinut i da Dario Zahora nema pravo na nikakvu naknadu štete, jer nema nikakve štete. Ja sam bio u Comu s Martinom Baturinom kao odvjetnik prilikom tog transfera, ali taj dio, u biti, nije direktno povezan s ovom tužbom”, zaključio je Tihomir Mišić.

Net.hr je kontaktirao i Darija Zahoru, koji nije dao izjavu. Podsjetimo, Zahora je bio Dinamov igrač od 2000. do 2009., ali je u tom periodu bio i na brojnim posudbama. Za klub s Maksimira skupio je 94 prvenstvena nastupa i zabio 39 golova. U Hrvatskoj je igrao i za Croatiju Sesvete, Slaven Belupo, Lokomotivu i Osijek. Igrao je i u Sloveniji, Norveškoj, Bugarskoj, Izraelu, Grčkoj i Slovačkoj.