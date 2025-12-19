Predsjednik Hajduka: Nismo zainteresirani niti imamo namjeru otkupiti projekt stadiona u Bratislavi

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Delegacija Hajduka predvođena predsjednikom Uprave Ivanom Bilićem posjetila je Tehelné pole, nacionalni stadion ŠK Slovan Bratislava i nogometne reprezentacije Slovačke.

“Htio bih zahvaliti našim domaćinima na gostoprimstvu. Glavni razlog zbog kojeg smo posjetili ovaj stadion je poznanstvo našeg tehničkog direktora akademije Jirija Pliseka i ljudi iz ŠK Slovan Bratislava. Ovo je jedan primjer pravog modernog nogometnog stadiona.

Tijekom obilaska i boravka za vrijeme utakmice smo se uvjerili u njegovu funkcionalnost, ali nismo zainteresirani niti imamo namjeru otkupiti projekt ovog stadiona već nastavljamo s analizama i pronalaskom najboljeg rješenja za Klub”, kazao je predsjednik Uprave Hajduka Ivan Bilić.

Domaćini su prezentirali proces izgradnje novog modernog nogometnog stadiona te prateće infrastrukture, a ovaj posjet je samo jedan dio aktivnosti vezanih uz realizaciju moderne sportske infrastrukture, prenosi službena stranica Hajduka.