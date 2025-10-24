Biblijski potop u Rijeci ‘pomaknuo’ termin odigravanja derbija s Osijekom

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Prekid utakmice protiv praške Sparte i nastavak u petak posljedično je doveo do pomicanja i utakmice Rijeke protiv Osijeka u 11. kolu SHNL-a.

Nakon što se u četvrtak navečer prekinuta utakmica 2. kola Konferencijske lige protiv Sparte na Rujevici nastavi, nogometaši Rijeke neće imati puno vremena za oporavak pred sljedeći nastup.

Prvotno su trebali protiv Osijeka igrati u nedjelju u 16 sati također na Rujevici. Budući da je to derbi 11. kola SHNL-a, utakmicu će izravno prenositi MaxSport i HTV2, ali ona se ipak neće odigrati u tom terminu već u ponedjeljak 27. listopada, donosi Tportal.

Točan termin još se dogovara s klubovima i TV kućama, no neslužbeno se doznaje kako će Rijeka i Osijek igrati u 19 sati, a Vukovar 1991 – Dinamo u 16.30, nakon što je prvotno taj susret bio zakazan za 18 sati istog dana.