‘Bel je bizarno isprovocirao publiku na Poljudu’

xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk i Varaždin remizirali su 1:1 u dvoboju 15. kola SHNL-a, a jučerašnju utakmicu na Poljudu vodio je sudac Dario Bel.

Bivši prvoligaški sudac Goran Tenžera ovako je prokomentirao suđenje Darija Bela za Dalmatinski portal u dvoboju Hajduka i Varaždina:

“Iako je bizarnim inzistiranjem na točnom mjestu izvođenja slobodnog udarca vratara Silića (radilo se o 2 metra) isprovocirao auditorij, mislim da je Bel vrlo dobro odsudio ovu utakmicu. Puštao je, koliko je to bilo primjereno, čvrstu igru i duele, uz ujednačen i prepoznatljiv kriterij.”

Tenžera je nastavio:

“U 31. minuti je opomenut Šego zbog lakšeg povlačenja protivnika, a držim da je u tom slučaju igrač Hajduka bio kolateralna žrtva prethodnih prekršaja Hodaka u 5. minuti i Krovinovića u 23. minuti, koji su imali veću težinu za dodjelu opomene. U 47. minuti igrač Varaždina je nekontroliranom reakcijom i pod pritiskom igrača Hajduka vratio loptu svom vrataru koji je uhvatio u ruke, tako da ta situacija ne spada u prekršaje koji se kažnjavaju neizravnim slobodnim udarcem.”

O isključenju je kazao:

“U 70. minuti je igrač Varaždina Boršić visoko podignutom nogom zahvatio Almenu u predjelu koljena, koji je uz to išao u obećavajući kontranapad. Sudac Bel je Boršiću odmah, bez dvoumljenja, opravdano pokazao drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton. Nadamo se da se ove sezone sudac Bel vraća u svoje najbolje dane i da se loše epizode iz prethodne sezone neće ponoviti.”