Šafarić: ‘Hajduk je do te situacije bio ukroćen’

Nogomet 29. stu 202518:10 0 komentara
xxZeljkoxHajdinjakx via Guliver

Hajduk je na Poljudu odigrao 1:1 protiv Varaždina u 15. kolu SuperSport HNL-a. U uzbudljivom susretu gosti su poveli sjajnim pogotkom Tomislava Duvnjaka pred kraj prvog poluvremena, a Michele Šego je početkom drugog dijela poravnao rezultat. Momčad Gonzala Garcije nakon toga je krenula po potpuni preokret. Na ruku im je išla i činjenica da je Varaždin od 70. minute igrao s desetoricom zbog drugog žutog kartona i isključenja Antonija Boršića, no sastav koji vodi Nikola Šafarić sačuvao je bod i s igračem manje. Utakmicu je komentirao Nikola Šafarić, trener Varaždina.

“Nisam zadovoljan, iskren da vam budem, nisam zadovoljan. Zašto bih bio zadovoljan? Imali smo sve pod kontrolom i poklonili im pogodak. Naravno da je Hajduk imao neki pritisak nakon te naše pogreške, to je normalno, ali onda su se dečki opet stabilizirali”, rekao je Šafarić pa dodao:

“Izgleda da smo nešto naučili. Dečki su očito počeli vjerovati u sebe, ali vidite da se greške događaju i kod najiskusnijih igrača. Zelenika je sada u svlačionici sam rekao da je svega svjestan, do te situacije je Hajduk bio ukroćen. Nedostaje nam mirnoće i kvalitetnijih odluka, ali ne mogu dečkima ništa prigovoriti. Na svakom treningu daju sve od sebe, na svakoj utakmici daju sve od sebe, ja sam prezadovoljan dečkima koje treniram.”

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet