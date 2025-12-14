ANKETA / Ima li elemenata za raspravu oko suđenja, je li Lokomotiva oštećena?

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk je nakon preokreta slavio protiv Lokomotive 3:1 na Maksimiru u susretu 17. kola SuperSport HNL-a te se popeo na vrh prvenstvene ljestvice.

Domaćin je poveo u 12. minuti pogotkom Aleksa Stojakovića, no ključna figura Hajdukove pobjede bio je Ante Rebić. Krilni napadač Splićana postigao je dva gola, a između ta dva pogotka asistirao je Michelea Šegi.

Ovom pobjedom Bijeli su prekinuli niz od tri utakmice bez slavlja. Momčad Gonzala Garcije sada vodi s 34 osvojena boda, dva više od Dinama koji ima utakmicu manje. Lokomotiva je ostala na osmom mjestu s 19 bodova, isto koliko ima i Gorica na sedmoj poziciji.

Susret su obilježile i tri situacije koje su izazvale mnogo rasprava. Prva se dogodila u 20. minuti pri vodstvu Lokomotive 1:0, kada su domaći tražili kazneni udarac. Mario Šitum izveo je dugi aut prema Blažu Boškoviću, koji je promašio loptu, a ona je potom pala na ruku Ante Rebića. Igrači Lokomotive burno su reagirali i tražili VAR provjeru, no sudac Mateo Erceg i VAR soba nisu smatrali da je riječ o jedanaestercu.

Već dvije minute kasnije uslijedila je nova sporna situacija. Abdoulie Sanyang Bamba došao je do odbijene lopte na rubu kaznenog prostora, ušao unutra i pao nakon kontakta s Mariom Šitumom. Snimka je pokazala dodir Šitumova koljena sa stražnjim dijelom Bambina koljena, no sudac ni u ovom slučaju nije dosudio kazneni udarac, unatoč Bambinim protestima.

Treći prijeporni trenutak dogodio se u 54. minuti, kod pogotka za Hajdukovih 2:1. Rebić je na sredini terena dobio zračni duel sa Šitumom, pri čemu se činilo da ga je u skoku udario laktom. Igra je nastavljena, Hajduk je brzom kombinacijom stigao u kazneni prostor, a Rebić je s lijeve strane asistirao Šegi, koji je zabio svoj deveti gol sezone i osamio se na vrhu ljestvice strijelaca. Klupa Lokomotive burno je reagirala smatrajući da je prethodio prekršaj, no nakon tihe VAR provjere gol je ipak priznat.

Nakon utakmice Dinama i Hajduka, sada ponovno imamo situaciju kada se naglašava suđenje, a nogomet čini se još jednom ostaje po strani. Je li do kvalitete suđenja ili društva u kojem živimo, zaključite sami…