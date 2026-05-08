Vlašić i Kulenović igrali u pobjedi Torina

Nicolo Campo via Guliver Image

U prvoj utakmici 36. kola talijanske Serie A Torino je pred svojim navijačima pobijedio Sassuolo s 2:1.

Gosti su poveli u 51. minuti golom Thorsvedta. U 66. minuti je izjednačio Giovanni Simeone, a pobjedu Torinu donio je Pedersen u 71. minuti.

Nikola Vlašić je odigrao cijelu utakmicu za Torino, a Sandro Kulenović je ušao u 86. minuti.

Obje momčadi su već prije prebrinule sve brige oko ostanka u Serie A, a nemaju priliku za plasman u neko od europskih natjecanja. Sassuolo je s 49 bodova na 10. mjestu, a Torino s 44 boda drži 12. poziciju. Novi prvak je Inter, a Verona i Pisa su već osuđeni na selidbu u Serie B.