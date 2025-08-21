Tudor frustriran traži promjene: Ovo je totalna ludost, trebamo promjene

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver

Juventus u nedjelju otvara novu sezonu Serie A, a uoči prvog kola pred novinare je stao trener Igor Tudor.

Tom je prilikom istaknuo nezadovoljstvo trenutačnim sustavom ljetnog prijelaznog roka, naglasivši kako smatra nepravilnim da se prvenstvo započinje dok je transfer-pazar i dalje otvoren sve do kraja mjeseca.

“Tržište? Da budem iskren, ni ne obraćam pažnju na spekulacije jer bih poludio. Potpuna je ludost da sezona kreće dok je prijelazni rok još otvoren. To treba promijeniti, prijelazni rok mora završiti tjedan prije početka prvenstva pa što se dogodi, dogodi se”, rekao je Tudor i nastavio:

“Ovo vam narušava koncentraciju i svakodnevni rad, ali situacija je takva kakva jest i trenutačno je moramo prihvatiti. Moramo se fokusirati na teren i na igrače koji su nam dostupni.”

Juventus je aktualnom prijelaznom roku doveo ili otkupio ugovore ovih igrača:

Francisco Conceição (FC Porto, €32.00m)

Nico González (Fiorentina, €28.10m)

Lloyd Kelly (Newcastle, €17.20m)

Pierre Kalulu (AC Milan, €14.30m)

Michele Di Gregorio (Monza, €14.30m)

João Mário (FC Porto, €12.60m)

Jonathan David (LOSC Lille, besplatno)

Odlasci:

Nicolò Rovella (Lazio, €17.00m)

Alberto Costa (FC Porto, €15.00m)

Nicolò Fagioli (Fiorentina, €13.50m)

Samuel Mbangula (Werder Bremen, €10.00m)

Luca Pellegrini (Lazio, €4.00m)

Hans Nicolussi Caviglia (Venezia, €3.50m)

Timothy Weah (Marseille, posudba: €1.00m)

