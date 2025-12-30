Trener Leccea vrijeđao suca pa dobio dvije utakmice suspenzije

Podijeli :

AP Photo/Luis Vieira by Guliver

Trener talijanskog nogometnog prvoligaša Leccea Eusebio Di Francesco suspendiran je na dvije utakmice zbog vrijeđanja suca, prenijeli su talijanski mediji.

Di Francesco je isključen u susretu protiv Coma (0-3), a prema izvještaju delegata trener je izrekao “teške uvrede” sucu, a svoj protest je nastavio i nakon što je izbačen s klupe.

Disciplinska komisija kaznila je i Milan sa 10.000 eura zbog kašnjenja početka utakmice od četiri minuta, što je bio ponovljeni prekršaj.

Lecce je kažnjen sa 8.000 eura, Lazio sa 7.000, a Fiorentina sa 5.000 eura jer su njihovi navijači tijekom utakmica bacali razne predmete na teren.