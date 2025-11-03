Toma Bašić igrao sat vremena u pobjedi Lazija, Genoa prvi put slavila ove sezone

Podijeli :

Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Guliver

U posljednjem susretu 10. kola talijanskog nogometnog prvenstva Lazio je pobijedio Cagliari sa 2-0 produživši niz bez poraza na šest kola.

Golove za rimski klub zabili su Gustav Isaksen u 65. minuti, te Mattia Zaccagni u sudačkoj nadoknadi.

Toma Bašić je za Lazio igrao do 62. minute, na drugoj strani Marko Rog nije nastupio zbog ozljede.

Lazio je ovom pobjedom produžio niz bez poraza na šest kola pri čemu u zadnje četiri utakmice nije primio gol. S druge strane Cagliari je bez pobjede šest susreta.

U prvom današnjem ogledu Genoa je na gostovanju pobijedila Sassuolo sa 2-1 upisavši prvu pobjedu ove sezone.

Ruslan Malinovskij je doveo goste u prednost u 18. minuti, izjednačio je Domenico Berardi u 47. minuti, a pobjedu Genoi donio je Leo Ostigar u trećoj minuti nadoknade.

Genoa se trenutačno nalazi na 18. mjestu sa šest bodova, dok je Sassuolo na 11. poziciji sa 13 bodova.

Na vrhu je Napoli sa 22 boda, a zatim slijede Inter, Milan i Roma sa po 21 bodom.