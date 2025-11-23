Sučićev Inter dominirao pa izgubio od Modrićevog Milana, Maignan obranio penal

Podijeli :

xNderimxKaceli IPAxSportx by Guliver

Milan je u derbiju 12. kola Serie A svladao Inter 1:0 na Giuseppe Meazzi. Jedini pogodak postigao je Christian Pulišić u 54. minuti. Ovim trijumfom Milan je skočio na drugo mjesto ljestvice Serie A.

Pogodak odluke za 83. pobjedu Milana zabio je Christian Pulišić u 54. minuti. Inter je ostao na 91 pobjedi, dok je 71 susret završio remijem.

Inter je tijekom susreta dva puta gađao okvir gola, domaćin nije iskoristio niti jedanaesterac, a Milan je jednu kontru pretvorio u pobjedu. Luka Modrić je odigrao cijeli susret za Milan, baš kao i Luka Sučić za Inter.

Inter je opasno zaprijetio već u trećoj minuti, glavom je pucao Marcu Thuram, ali je Mike Maignan sjajno obranio. U 15. minuti pucao je i Petar Sučić, ali preko gostujućeg gola.

Prvu priliku Milan je imao u 16. minuti, ali je Davide Bartesaghi loše zahvatio loptu pucavši pored gola. U 27. minuti centimetri su dijelili Inter od vodstva. Hakan Calhanoglu je ubacio iz kornera, Francesco Acerbi je pucao glavom ali je pogodio desnu stativu.

Deset minuta kasnije Inter je još jednom pogodio okvir gola. Lautaro Martinez je pucao, a Maignan obranio skrenuvši loptu u stativu. Milan nije previše pokazao u prvom dijelu, no sjajno je ušao u nastavak i u 48. minuti je poveo.

Gosti su povukli kontru, Alexis Saelemaekers je pucao s ruba kaznenog prostora, Yann Sommer je obranio, a Pulišić “pospremio” odbijanac za 1-0.

Inter je mogao izjednačiti u 74. minuti, međutim Calhanoglu nije uspio realizirati jedanaesterac, njegov udarac sjajno je obranio Maignan. Kazneni udarac je skrivio Pavlović nagazivši Thurama. Sudac Sozza prvotno nije pokazao na bijelu točku, ali je promijenio odluku nakon pregleda video snimke.

U završnici susreta Inter je pritisnuo, prilike su imali Diouf i Bonny, ali nije uspio izjednačiti. Bio je to prvi susret ove sezone u kojem “Nerazzurri” nisu uspjeli zabiti gol.

Milanova pobjeda je pomogla Romi koja je slavljem na gostovanju sa 3-1 protiv Cremonesea ostala na vrhu ljestvice Serie A.

Golove za sastav iz Rima zabili su Matias Soule (17), Evan Ferguson (64) i Wesley Franca (69), dok je za Cremonese zabio Francesco Folino (90+3).

Tri boda je dohvatio i Lazio koji je pobijedio Lecce sa 2-0, a asistenciju za prvi gol upisao je hrvatski nogometaš Toma Bašić.

Rimski sastav je do pete pobjede sezone stigao golovima Mattea Guendouzija u 29. minuti, te Tijjania Noslina u petoj minuti sudačke nadoknade.

Nakon što je primio loptu iz auta, Bašić je probio po lijevoj strani ubacivši pred vrata gdje je Guendouzi u padu zahvatio loptu pogodivši za 1-0. Lazio je u 50. minuti još jednom zatresao suparničku mrežu, no gol Boulayea Dia je poništen zbog prekršaja.

Domaćin je u 71. minuti mogao povećati prednost, ali su Guendouzi, a u nastavku akcije i Mattia Zaccagni uzdrmali okvir gola.

Konačnih 2-0 postavio je Tijjani Noslin u petoj minuti sudačke nadoknade. Bašić je igrao cijeli susret za Lazio koji je s nova tri boda napredovao na osmu poziciju sa 18 bodova. Lecce se nalazi na 16. mjestu sa 10 bodova.

U prvom nedjeljnom susretu Parma je na gostovanju pobijedila Veronu sa 2-1.

Dvostruki strijelac za Parmu bio je Mateo Pellegrino (18, 90), dok je za Veronu pogodio Giovanne (65). Domagoj Bradarić je odigrao cijelu utakmicu za domaćina, dok je Matija Frigan kod Parme izvan sastava zbog ozljede koljena.

Parma je 15. sa 11 bodova, a Verona zadnja sa samo šest.

Kolo u ponedjeljak zatvaraju Torino i Como, te Sassuolo i Pisa.

Vodi Roma sa 27 bodova, Milan i Napoli imaju po 25 bodova, a Inter i Bologna po 24.