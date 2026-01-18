Pongračićeva Fiorentina pobjedom nad Morinom Bolognom pobjegla iz zone ispadanja

Podijeli :

xEmanuelexPennacchio IPAxSportx via Guliver

Nogometaši Fiorentine nastavili su pobjednički niz u talijanskoj Serie A te su na gostovanju kod Bologne, u ogledu 21. kola, slavili s 2-1.

U posljednje četiri ligaške utakmice Fiorentina je ostvarila dvije pobjede i dva remija te je napustila opasnu zonu ispadanja na ljestvici.

Fiorentina je pobjedu osigurala golovima u prvom poluvremenu. U 19. minuti Mandragora je pogodio s deset metara za 1-0, dok je u 45. minuti sijevnula gostujuća kontra, a uz pomoć domaće obrane na 2-0 je povisio Piccoli.

Tek u 88. je smanjio Fabbian na 1-2, a unatoč domaćem pritisku u završnici Bologna je ostala bez još jednog pogotka i barem boda.

U drugom dijelu najbolju je gostujuću šansu imao hrvatski nogometaš Marin Pongračić, ali je njegov pokušaj loba obranio golman Bologne. Pongračić je odigrao cijelu utakmicu, dok je Nikola Moro za Bolognu ušao u igru u 46. minuti.

U ponedjeljak se igraju još dvije utakmice ovog kola. Parovi su Cremonese – Verona i Lazio – Como.