Odigrao je samo 228 minuta za United ove sezone, sada je blizu odlaska na posudbu

Veznjak Manchester Uniteda Kobbie Mainoo (20) sve je bliže tome da u siječnju ode na polugodišnju posudbu u Napoli, objavili su britanski mediji.
Mainoo je ove sezone odigrao tek 228 minuta u osam nastupa, ali trener Ruben Amorim inzistira na tome da je potreban klubu i protivi se njegovu odlasku dok mu se ne pronađe zamjena.
U Napoliju vjeruju da bi se Mainoo dobro uklopio u vezni red Conteove ekipe, kao što je to uspio Scott McTominay, koji je stigao u ljeto prošle godine iz Uniteda. McTominay je s 12 golova i šest asistencija bio jedan ključnih igrača Napolija u prošlosezonskom pohodu na naslov prvaka Italije.
Mainoo je prošao nogometnu akademiju kluba s Old Trafforda. Ugovor s Unitedom veže ga do lipnja 2027., a godišnje zarađuje 2,7 milijuna eura. Napoli je spreman u sporazum o posudbi uključiti i opciju otkupa ugovora. Također, talijanski klub je spreman pokriti troškove Mainoove plaće.
