‘Moji rođaci su nazvali psa po Modriću, on nam je idol’

AP Photo/Cesar Cebolla via Guliver

Američki ofenzivac stigao je u Milan 2023. iz Chelseaja, a dolazak iskusnog hrvatskog veznjaka vidi kao veliko pojačanje za momčad.

Christian Pulišić gostovao je u CBS-ovom podcastu “Call It What You Want”, gdje je komentirao sezonu Milana i nadolazeće promjene u klubu. Jedna od najvećih mogla bi biti dolazak Luke Modrića, kapetana Real Madrida i hrvatske reprezentacije, za kojeg se nagađa da je sve dogovorio s Milanom te bi se trebao priključiti nakon Svjetskog klupskog prvenstva.

Pulišić, koji se trenutačno nalazi na odmoru, pažljivo prati transfer zbivanja i ne skriva uzbuđenje zbog moguće suradnje s Modrićem.

“Kad smo igrali protiv Reala s Chelseajem, prišao sam Kovačiću nakon utakmice. Imam hrvatske korijene s djedove strane i svi moji rođaci, da vam dam primjer, psa su nazvali ‘Luka’ po Modriću! On je idol u mojoj obitelji. Rekao sam Kovačiću da mi nabavi njegov dres, ali i za moju obitelj. On je legenda”, otkrio je Pulišić.

Modrić je, prema pisanju talijanskih medija, prekjučer trebao obaviti liječnički pregled u Zagrebu uoči transfera u Milan, a zatim otputovati u Sjedinjene Američke Države na posljednji nastup za Real Madrid na Svjetskom klupskom prvenstvu, koje traje do 13. srpnja. Legendarni veznjak time bi zaključio eru u Kraljevskom klubu, u kojem je od 2012. godine, i pokušao osvojiti svoj 29. trofej prije prelaska u redove talijanskog velikana.

No, Modrić se nije pojavio na zakazanom liječničkom pregledu, ključnom koraku za realizaciju transfera. Razlog je otkrio insajder Matteo Moretto:

“Milan je prema planu dogovorio Modrićev liječnički pregled za jučer. Međutim, Luka je iz poštovanja prema Realu prvo želio završiti angažman u tom klubu, a da se pritom prethodno ne obvezuje Milanu.”

O tome se oglasio i Fabrizio Romano:

“Iako je to samo formalnost i izvjesno je da će doći do dogovorenog transfera, on prvo želi završiti posao s Realom kao igrač tog kluba. Ne želi ići na liječnički pregled za Milan dok je igrač Reala, nego će to napraviti nakon SP-a kako bi se maksimalno usredotočio na Real do samoga kraja.”