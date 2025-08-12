Modrićev suigrač: Njegov dolazak u Milan je pun pogodak, on nas inspirira

Podijeli :

xAlexanderxCanillas/SPPx via Guliver

Dolazak Luke Modrića u Milan izazvao je veliku euforiju među navijačima i unio novu energiju u svlačionicu.

Hrvatski veznjak, jedan od najboljih igrača svoje generacije, stigao je kao figura autoriteta koja je Rossonerima nedostajala. Njegovo bogato iskustvo, liderske sposobnosti na terenu i pobjednički mentalitet već su počeli mijenjati atmosferu u klubu.

Napadač Milana Santi Giménez je u razgovoru za medije poručio:

“Uvijek je san osvojiti Scudetto. Luka nas inspirira svojim trofejima i igrom. Njegov dolazak je pun pogodak. Od prvog dana vidi se njegova kvaliteta. Napadačima daje ono što im treba.”