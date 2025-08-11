Englezi svrstali Modrića među deset kandidata za najprestižniju nogometnu nagradu

Podijeli :

AP Photo/Christophe Ena via Guliver Image

Luka Modrić 2018. godine osvojio je Zlatnu loptu, no postoji još prestižnija nagrada u svjetskom nogometu.

Riječ je o Super Zlatnoj lopti koja je dodijeljena samo jednom u povijesti. Tada je Alfredo Di Stefano proglašen najboljim igračem u prethodna tri desetljeća, nadmašivši ikone poput Johana Cruyffa i Michela Platinija.

Nagađa se da bi se ponovna dodjela mogla održati 2029. godine, a engleski portal Give Me Sport izdvojio je 10 igrača koji su najveći kandidati za najprestižniju nagradu.

10. Xavi

Mozak legendarne Barcelone i španjolske reprezentacije, Xavi Hernández bio je dirigent na terenu tijekom jedne od najdominantnijih era u povijesti nogometa. Dok je Španjolska osvajala tri velika natjecanja zaredom, a Barcelona pod Pepom Guardiolom postala nezaustavljiva sila, Xavi je bio taj koji je vukao konce.

Iako su ga ponekad zasjenili suigrači, istinski poznavatelji nogometa znaju da je njegova igra bila čista umjetnost. Karijeru je okončao s osam naslova La Lige, četiri Lige prvaka, Svjetskim prvenstvom i dva europska naslova.

9. Luka Modrić

Mnogi će se složiti da je Luka Modrić najveći hrvatski nogometaš svih vremena, a njegova dugovječnost i glad za uspjehom su nevjerojatni. Maestro iz Zadra osvojio je čak šest naslova Lige prvaka s Real Madridom, no kruna karijere stigla je 2018. godine.

Tada je, nakon što je odveo Hrvatsku do srebra na Svjetskom prvenstvu, prekinuo desetljetnu dominaciju Messija i Ronalda osvojivši Zlatnu loptu. Njegov utjecaj na igru i sposobnost da ostane na vrhunskoj razini i u poznim igračkim godinama čine ga istinskom legendom.

Foto: EPA "> ">

8. Gianluigi Buffon

Među vratnicama, malo se tko može mjeriti s besmrtnim Gianluigijem Buffonom. Da vratari imaju veće šanse za osvajanje individualnih nagrada, talijanska ikona sigurno bi imala pokoju Zlatnu loptu u svojoj vitrini. Osvojio je gotovo sve što se moglo osvojiti, uključujući deset naslova Serie A i Svjetsko prvenstvo 2006. godine.

Jedini veliki trofej koji mu je izmaknuo jest onaj Lige prvaka, no njegova dugovječnost i rekordi, poput onog za najviše nastupa u talijanskom prvenstvu (658), svrstavaju ga među najveće svih vremena.

7. Andres Iniesta

Xavijev partner u veznom redu Barcelone i Španjolske, Andres Iniesta, posjeduje sličnu kolekciju trofeja, no dva ga detalja izdvajaju. Godine 2012. proglašen je najboljim igračem Europe, a najslavniji trenutak karijere doživio je 2010. kada je svojim golom u 116. minuti finala donio Španjolskoj prvi i jedini naslov svjetskog prvaka. Taj je pogodak zauvijek upisao njegovo ime u povijest kao jednog od najvećih španjolskih heroja.

6. Paolo Maldini

Kada se govori o dugovječnosti i odanosti, prva asocijacija je Paolo Maldini. Legendarni branič proveo je cijelu karijeru u AC Milanu, vodeći klub kroz različite generacije i osvojivši nevjerojatnih pet naslova Lige prvaka i sedam naslova Serie A. Maldini je jedini igrač u povijesti koji je osvojio europski naslov u tri različita desetljeća, a mnogi ga i danas smatraju najvećim obrambenim igračem koji je ikada kročio na teren.

5. Ronaldinho

U nekom paralelnom svemiru, Ronaldinho bi možda bio i na samom vrhu ove liste. Njegov vrhunac bio je spektakularniji od ičijeg, a Brazilac je nogomet činio zabavnim i lakim svojim samba stilom i zaraznim osmijehom. Osvajač Zlatne lopte, Lige prvaka i Svjetskog prvenstva, Ronaldinho je bio čista magija. Iako njegova karijera na najvišoj razini nije trajala dugo, utjecaj koji je ostavio na generacije nogometaša je nemjerljiv.

4. Ronaldo Nazário

Nadimak “Il Fenomeno” govori sve. Ronaldo Nazário bio je čudo prirode – igrač koji je kombinirao nevjerojatnu brzinu, snagu i gracioznost. Na svom vrhuncu bio je nezaustavljiv, a njegovi nastupi za Brazil na Svjetskom prvenstvu 2002. godine, gdje je odveo reprezentaciju do naslova, ostaju upisani u povijest.

Dvostruki osvajač Zlatne lopte, Ronaldo bi postigao i više da ga nisu sputale teške ozljede, no i ovako je ostao jedan od najvećih napadača svih vremena.

3. Zinedine Zidane

Biti najbolji u naciji nogometnih velikana poput Francuske nije lak zadatak, osim ako se ne zovete Zinedine Zidane. Elegantni veznjak bio je sila na terenu, kombinirajući snagu, tehniku i viziju. Osvojio je sve najvažnije trofeje, uključujući Svjetsko i Europsko prvenstvo s Francuskom te Ligu prvaka s Real Madridom.

Čak i kontroverzni trenutak iz finala SP-a 2006. samo je pridonio njegovoj auri. U bilo kojoj drugoj eri, “Zizou” bi bio glavni favorit za ovu nagradu.

2. Cristiano Ronaldo

Prvak u tri najveće europske lige, najbolji strijelac u povijesti nogometa i vođa Portugala do prvog međunarodnog trofeja – sve to opisuje Cristiana Ronalda. Njegova radna etika i posvećenost sportu su bez premca. U eri svog najvećeg rivala uspio je osvojiti pet Zlatnih lopti i pet naslova Lige prvaka, dokazavši vlastitu veličinu. Jedino što mu nedostaje za apsolutnu krunu jest naslov svjetskog prvaka, koji bi ga možda stavio na prvo mjesto ove liste.

1. Lionel Messi

Tko drugi? Dovoljno je samo nabrojati postignuća Lionela Messija: rekorder s osam Zlatnih lopti, deseci klupskih trofeja, Copa America i, konačno, naslov svjetskog prvaka s Argentinom 2022. godine. Time je kompletirao svoju karijeru i zacementirao status najvećeg. Godinama je pružao trenutke genijalnosti koji su se činili nadnaravnima. Ako se Super Zlatna lopta ponovno dodijeli, ne postoji prikladniji pobjednik od argentinskog čarobnjaka.